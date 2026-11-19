Nem akart a fizetéscsökkentésről beszélni a Győr dán kézilabdázója, aki nem garantálja a maradását
Újabb Győrben kézilabdázó skandináv játékos nyilatkozott a dán TV2 oldalán. Ez volt az a médium, amely 10 nappal ezelőtt feltárta, milyen nagy bajba került a hétszeres BL-győztes Győri Audi ETO KC. Helena Elver nyilatkozata békülékeny hangot ütött meg, nem akart beállni a drámaszínház előadói közé.
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