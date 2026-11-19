Semlegesnek nevezték az MTVA hozzáállását

A tanulmány ugyanakkor fontos árnyalatot is tartalmaz. A szerzők az M1 közvetítéseinek hangvételét elsősorban semlegesnek, érzelemmentesnek és technokratának írták le. Azt is kiemelték, hogy a közszolgálati televízió több figyelmet fordított az erőszakos eseményeket közvetlenül megelőző történésekre, vagyis arra a kérdésre, hogy miként jutottak el az események az összecsapásokig.

A kutatók tehát nem állították, hogy az MTV tudósításai szándékosan meghamisították volna az eseményeket, és nem jutottak arra a következtetésre sem, hogy a televíziós közvetítések érdemben befolyásolták volna az utcai történések menetét.

Mindez azonban nem változtat azon, hogy a vizsgálat alapján komoly szerkesztőségi szakmai kérdések merülnek fel az akkori hírszolgáltatással kapcsolatban. Miközben a rendőri fellépés következtében súlyos sérülések történtek, az M1 később és kisebb hangsúllyal számolt be a gumilövedékek használatáról, illetve a civil sérültekről.

Új közmédia, régi médiavezetők?

A személyi kérdések azért is érdekesek, mert Magyar Péter a választási kampányban a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztését és a teljes intézményrendszer átalakítását ígérte. A Tisza Párt győzelmét követően a közmédia átalakítása az új kormány egyik kiemelt vállalásává vált.

Lapunk korábban is foglalkozott az új közmédia körül formálódó személyi körrel. Az augusztusban megjelent cikkünkben többek között Kerényi György, Mészáros Zsófia és Bodacz Balázs neve is felmerült a lehetséges vezetők között.

Kert Attila neve szintén visszatérően szerepelt a sajtóban. A szakember áprilisban még azt mondta, hogy a Tisza részéről senki nem kereste meg konkrét állásajánlattal, májusban azonban már arról beszélt, hogy megpályázná a közmédia elnöki pozícióját.

Kert Attila 100 napos programot és 25 százalékos létszámleépítést ígér

Kert Attila a meghallgatása során azt állította, sosem volt még akkora szükség közszolgálati médiára, mint most a közösségi média és a dezinformáció világában. Jelezte: tartalomgyárként, multiplatform szemléletben képzeli el a közszolgálati médiát, ahová vissza kell csábítani például az elmúlt években csalódott és elpártolt nézőket, hallgatókat is. Kert fontos küldetésnek nevezte, hogy a közmédia segítse megvitatni a dolgainkat, a múlt traumáit és a jövő kihívásait is. Hozzátette: a fenntarthatóan működő közmédia szerinte megvalósítható 80 milliárdból, amely a 2027-es költségvetés tervezetében szerepel.