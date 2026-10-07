Kollár Kingának fogalma sincs, mit tesz a saját kormánya Magyarországon – jelezte a Fidesz az EP-ben
Miközben a Tisza Párt EP-képviselői Brüsszelben a magasabb költségvetést támogatják, a Magyar Péter-vezette kormány otthon az Európai Tanács költségvetési megszorításait sürgeti, ezt mondta az Európai Parlament mai plenáris ülésén, a 2028-tól kezdődő hétéves uniós költségvetésről szóló vitában Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője.
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