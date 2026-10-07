Kapitány márciusban még adócsökkentést követelt, most mégis jól jön a drága üzemanyag

Nézzük meg azt is, hogy a jelenlegi, 709 forintos dízelárból mennyi megy az államhoz! A 27 százalékos áfával és a benzinkutakon értékesített, meghatározott gázolajra jelenleg érvényes 128,28 forintos jövedéki adóval számolva egy liter dízelből mintegy 279 forint az államé: körülbelül 151 forint áfa és 128 forint jövedéki adó.
Vagyis a 709 forintos literár csaknem 40 százaléka a közös kasszába kerül.
Mindez magyarázatot adhat arra, hogy a kormány az árplafon visszaállítása helyett miért inkább a dízelutalványok – kétes hatékonyságú – kiosztása mellett döntött. Ez a kormánytagok korábbi közlése szerint havonta nagyjából tízmilliárd forintba kerül, de itt is érdemes még egy kicsit számolni. Kármán András pénzügyminiszter az első 5000 forint kiutalásakor arról írt, hogy 858 ezren kapták meg. Ez 4,29 miliárd forint, amit ha dízelre költenek a jogosultak, abból 1,86 milliárd forint visszafolyik az államhoz.
Így lehet becsülni
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint 2026 IV. negyedévében az általános valorizált jövedékiadó-mérték a benzin esetében 165,63, a gázolajnál 155,16 forint literenként. A benzinkutakon értékesített, meghatározott gázolajra azonban jelenleg ennél alacsonyabb, 128,28 forintos literenkénti adómérték vonatkozik. A 2025-ös teljes éves NAV-adat alapján 2,06 milliárd liter benzint és 4,56 milliárd liter gázolajat bocsátottak szabadforgalomba, ami havi átlagban mintegy 172, illetve 380 millió liter. A jelenleg alkalmazandó jövedékiadó-mértékekkel számolva ez havi mintegy 24, illetve 49 milliárd forintos bevételt jelent. Erre jön az áfa: a szeptemberi KSH-adatok szerinti 628 forintos benzin- és 704 forintos dízelár mellett a két üzemanyag havi áfatartalma együtt mintegy 80 milliárd forint. A két adónem így összesen nagyjából 153 milliárd forintos havi bevételt jelenthet az államnak. Ez természetesen becslés, nem a költségvetés tényleges havi bevételi sora: a fogyasztás szezonálisan változik, az üzleti felhasználásnál áfa-visszaigénylés is van, a NAV szabadforgalmi adatai pedig nem azonosak egy az egyben a kúti végfogyasztással.