Kapitány márciusban még adócsökkentést követelt, most mégis jól jön a drága üzemanyag

Nézzük meg azt is, hogy a jelenlegi, 709 forintos dízelárból mennyi megy az államhoz! A 27 százalékos áfával és a benzinkutakon értékesített, meghatározott gázolajra jelenleg érvényes 128,28 forintos jövedéki adóval számolva egy liter dízelből mintegy 279 forint az államé: körülbelül 151 forint áfa és 128 forint jövedéki adó.

Vagyis a 709 forintos literár csaknem 40 százaléka a közös kasszába kerül.

Mindez magyarázatot adhat arra, hogy a kormány az árplafon visszaállítása helyett miért inkább a dízelutalványok – kétes hatékonyságú – kiosztása mellett döntött. Ez a kormánytagok korábbi közlése szerint havonta nagyjából tízmilliárd forintba kerül, de itt is érdemes még egy kicsit számolni. Kármán András pénzügyminiszter az első 5000 forint kiutalásakor arról írt, hogy 858 ezren kapták meg. Ez 4,29 miliárd forint, amit ha dízelre költenek a jogosultak, abból 1,86 milliárd forint visszafolyik az államhoz.