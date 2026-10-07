Mindig van lejjebb: bűnmegelőzési eszköznek tekinti Lannert Judit az abortuszt?

Lannert szerint az is bizonyíték, hogy azokban az államokban, ahol korábban legalizálték az abortuszt, az erőszakos bűncselekmények száma hamarabb csökkent.
Sőt tovább ment, azt írta, hogy ahol több abortuszt végeztek, ott még jobban visszaesett a bűnözés. „Ha belegondolunk: amennyi magzatot megmentünk az abortusz tiltásával, ugyanannyi, sőt több embert is elveszíthetünk később az emelkedő erőszakos bűncselekmények miatt.”
Az oktatást is belevonta okfejtésébe
Hazánk vonatkozásában pedig azt fejtegette Lannert, hogy a Ratkó-korszak abortusztilalma miatt megugró születésszámhoz az állam nem teremtette meg a megfelelő oktatási kapacitásokat: a hetvenes években szerinte a középiskolák és szakiskolák helyhiánya miatt „nagy arányban kerültek teljesen ép tanulók” speciális szakiskolákba, ahol eredetileg fogyatékos gyermekeket oktattak csökkentett tananyag alapján.
Lannert ezzel a magyar példával is azt igyekezett alátámasztani, hogy az abortusz korlátozásával kikényszerített magasabb születésszám súlyos társadalmi és oktatási következményekkel járhat.
Az út szélén hagyott gyermekek
Lannert itt minden eddigi önmagát alulmúlta – fogalmazott Rétvári Bence új Facebook-videójában, a 2011-es írásra reagálva.