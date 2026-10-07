Mindig van lejjebb: bűnmegelőzési eszköznek tekinti Lannert Judit az abortuszt?

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Lannert Judit lényegében már megszületésük előtt lemond azokról a gyermekekről, akik nehéz körülmények közé érkeznének. Egy 2011-es blogbejegyzés legalábbis erről tanúskodik. Az írás ennél is meghökkentőbb állítást is tartalmaz: Lannert azt fejtegette, hogy az abortusztilalommal megmentett magzatok miatt később legalább ugyanannyi emberéletet veszíthetünk el az erőszakos bűncselekmények következtében.

Kárpáti András
2026. 10. 07. 14:39
Forrás: Lannert Judit / Facebook
Képernyőmentés Lannert Judit 2011-es blogbejegyzéséből

Lannert szerint az is bizonyíték, hogy azokban az államokban, ahol korábban legalizálték az abortuszt, az erőszakos bűncselekmények száma hamarabb csökkent. 

Sőt tovább ment, azt írta, hogy ahol több abortuszt végeztek, ott még jobban visszaesett a bűnözés. „Ha belegondolunk: amennyi magzatot megmentünk az abortusz tiltásával, ugyanannyi, sőt több embert is elveszíthetünk később az emelkedő erőszakos bűncselekmények miatt.”

Az oktatást is belevonta okfejtésébe

Hazánk vonatkozásában pedig azt fejtegette Lannert, hogy a Ratkó-korszak abortusztilalma miatt megugró születésszámhoz az állam nem teremtette meg a megfelelő oktatási kapacitásokat: a hetvenes években szerinte a középiskolák és szakiskolák helyhiánya miatt „nagy arányban kerültek teljesen ép tanulók” speciális szakiskolákba, ahol eredetileg fogyatékos gyermekeket oktattak csökkentett tananyag alapján. 

Lannert ezzel a magyar példával is azt igyekezett alátámasztani, hogy az abortusz korlátozásával kikényszerített magasabb születésszám súlyos társadalmi és oktatási következményekkel járhat.

Az út szélén hagyott gyermekek

Lannert itt minden eddigi önmagát alulmúlta – fogalmazott Rétvári Bence új Facebook-videójában, a 2011-es írásra reagálva.

Rétvári Bence szerint Lannert Judit gondolatmenetének éppen az a legsúlyosabb része, hogy olyan gyermekekről mond le előre, akik nehéz körülmények közé születnének.

Gyerekügyi miniszter egy két-három centis magzatról elmondaná, hogy bűnöző lesz az életében vagy sem? Van-e joga megszületni vagy sem?

– tette fel a kérdést a KDNP frakcióvezetője.

Amint Rétvári rámutatott: egy gyermekügyi miniszter feladata ennek éppen az ellenkezője lenne: minden gyermekben a lehetőséget kellene látnia, és azon dolgoznia, hogy a hátrányos helyzetből indulók is esélyt kapjanak. – Neki az a dolga, hogy minden gyerekből kihozza a legtöbbet. Nem az, hogy lemondjon róluk már a születésük előtt – hangsúlyozta.

A politikus felidézte Lannert korábbi vitákat kiváltó kijelentéseit is a pedagógusokról, iskolaigazgatókról és futballszurkolókról, majd úgy fogalmazott:

aki ennyire szívtelen, aki ennyire embertelen, az nem lehet gyerekügyi miniszter, annak távoznia kell.

A most előkerült írás ráadásul különös fénytörést kap a kormány legutóbbi demográfiai kommunikációjának tükrében is. A friss, kedvezőtlen születési adatokra Magyar Péter miniszterelnök nemrég egy nevető emojit is tartalmazó Facebook-bejegyzéssel reagált, heves politikai vitákat váltva ki ezzel.

Lannert korábbi blogbejegyzését néhány nappal ezelőtt Máthé Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselő szúrta ki, a pártja pedig felszólította a tiszás minisztert, hogy tisztázza, fenntartja-e az abban leírt álláspontját. Lannert Judit erre eddig nem reagál. Nemrégiben azonban azt hangoztatta a parlamentben, hogy vállalja a kutatóként tett korábbi kijelentéseit.

 

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