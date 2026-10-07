Mindig van lejjebb: bűnmegelőzési eszköznek tekinti Lannert Judit az abortuszt?

Rétvári Bence szerint Lannert Judit gondolatmenetének éppen az a legsúlyosabb része, hogy olyan gyermekekről mond le előre, akik nehéz körülmények közé születnének.

Gyerekügyi miniszter egy két-három centis magzatról elmondaná, hogy bűnöző lesz az életében vagy sem? Van-e joga megszületni vagy sem?

– tette fel a kérdést a KDNP frakcióvezetője.

Amint Rétvári rámutatott: egy gyermekügyi miniszter feladata ennek éppen az ellenkezője lenne: minden gyermekben a lehetőséget kellene látnia, és azon dolgoznia, hogy a hátrányos helyzetből indulók is esélyt kapjanak. – Neki az a dolga, hogy minden gyerekből kihozza a legtöbbet. Nem az, hogy lemondjon róluk már a születésük előtt – hangsúlyozta.

A politikus felidézte Lannert korábbi vitákat kiváltó kijelentéseit is a pedagógusokról, iskolaigazgatókról és futballszurkolókról, majd úgy fogalmazott:

aki ennyire szívtelen, aki ennyire embertelen, az nem lehet gyerekügyi miniszter, annak távoznia kell.

A most előkerült írás ráadásul különös fénytörést kap a kormány legutóbbi demográfiai kommunikációjának tükrében is. A friss, kedvezőtlen születési adatokra Magyar Péter miniszterelnök nemrég egy nevető emojit is tartalmazó Facebook-bejegyzéssel reagált, heves politikai vitákat váltva ki ezzel.

Lannert korábbi blogbejegyzését néhány nappal ezelőtt Máthé Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselő szúrta ki, a pártja pedig felszólította a tiszás minisztert, hogy tisztázza, fenntartja-e az abban leírt álláspontját. Lannert Judit erre eddig nem reagál. Nemrégiben azonban azt hangoztatta a parlamentben, hogy vállalja a kutatóként tett korábbi kijelentéseit.