Borítókép: Köböl Anita a V-híd rendezvényén (Forrás: Facebook/Talentis event and marketing kft.)
Köböl Anitát nem mindig zavarta Mészáros Lőrinc vagyona
Érdekes részletre hívta fel a figyelmet Deák Dániel: a Tisza-kormány szóvivője, Köböl Anita 2023 decemberében még a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd karácsonyi rendezvényének házigazdája volt.
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