Az esettel összefüggésben korábban a Belügyminisztérium közleményt adott ki és azt írták, hogy vizsgálatot indítottak. Kérdéseket küldtünk a tárcának, hogy hol tart ez a vizsgálat. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
Nyomoz a rendőrség az augusztus 20-i tűzijátékmutyi ügyében
A rendőrség nyomozást indított a Tiszához köthető rendezvényszervező cég gyanús ügylete miatt. A Hardrock Kft. már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-i ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta, vagyis kamu közbeszerzési eljárás történhetett.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en