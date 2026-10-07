Kiemelkedő elérés kell a parlamenti belépőhöz, de az Országgyűlés Hivatala hallgat arról, hogy ez mit jelent
A Partizán parlamenti tudósítását ellehetetlenítette az Országgyűlés Hivatala, majd amikor a sajtóbelépők feltételeit magyarázó bejegyzésük után rákérdeztünk, mit jelent náluk a „kiemelkedő elérés”, az „országos lefedettség” és a friss politikai tartalom, már nem érkezett válasz. Így egyelőre azt sem tudni, pontosan milyen mérce alapján dől el, ki dolgozhat újságíróként az Országházban.
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