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Magyar Péter bejelentette: duplájára emelik a kata havi adóját

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Magyar Péter bejelentette: duplájára emelik a kata havi adóját

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A kormány döntött ezen kívül a vagyonadó részleteiről és az ekho változtatásáról is.

Magyar Nemzet
2026. 10. 06. 15:27
Fotó: Markovics Gábor

A mellékállású katások havi 50 ezer forintot fizetnek majd. Jelenleg egyébként éppen ennyi azoknak a havi tételes adója, akik katáznak. Az éves bevételi határt is megelemi a kormány, 18 millió forintról 22 millióra. 

Megszűnik a hivatásos sportolók ekho-kedvezménye

Az ekhóval kapcsolatban is tett bejelentést a kormányfő. E szerint a jövőben a hivatásos sportolókra ugyanaz a szabály vonatkozik, mint mindneki másra, aki ezt az adózási formát veszi igénybe, vagyis ők is, akárcsak a színészek, újságírók, előadók, évi hatvan millió forintig tudják majd igénybevenni ezt az adózási formát (jelenleg 500 millió forint az éves határ).

A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésekre bocsátja a kormány – jelezte Magyar Péter.

 

 

 

 

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