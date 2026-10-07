Autópálya-koncesszió: Válaszolt a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltéségébe tartozó üzemeltető cég Magyar Péternek

Ugyanakkor jól látható, hogy a Tisza-kormány törekszik az általuk NER-esnek mondott vállalkozók és cégek ellehetetlenítésére. Ehhez elég csak a szerdán megjelent kormányzati reakciókat alapul venni.

Kármán András annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a koncessziós szerződések és a gazdasági versenykörnyezet átalakítása, valamint a korábban túlárazottnak ítélt szerződések újratárgyalása a későbbi termelékenységnövekedés feltételeinek megteremtését is szolgálja. Elismerte, hogy ezeknek a lépéseknek rövid távon kedvezőtlen következményei is lehetnek, például átmenetileg kihasználatlan kapacitások jelenhetnek meg, egyes beruházások pedig csúszhatnak.

Vitézy Dávid pedig arról beszélt, hogy Mészáros Lőrincet vagy Szíjj Lászlót ki lehet-e zárni a közbeszerzési piacról. Közölte, hogy bár az állam ilyen célt nem tud deklarálni, de azt már igen, hogy aki szabálytalanságot követett el, aki nem tartotta be a közbeszerzési szabályokat, ott föllép és érvényesíti azokat a jogkövetkezményeket is, amik akár a jövőbeni közbeszerzésekből való kizárás jelentik. „Én azt tudom mondani, hogy van a korábbi kormányhoz kötődő építőipari szereplők között olyan, ahol már látunk olyan súlyos szabálytalanságra utaló gyanút korábbi közbeszerzésben, ami kapcsán a következő hetekben lépni fogunk” – fogalmazott.

A magyar autópályák legnagyobb üzemeltetőjét vette célba a Tisza-kormány

Érdemes felidézni, hogy a magyarországi autópálya-koncesszió Európa egyik legnagyobb volumenű gyorsforgalmiút-kezelési megállapodása: a magyar állam 35 évre magánkézbe adta a hazai autópálya-hálózat jelentős részének üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését. A 2022-ben megkötött szerződés azonban 2026-ra a Tisza-kormány által folytatott totális felülvizsgálat egyik kiemelt ügyévé vált.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Magyar Péterrel közösen jelentette be szeptember közepén, hogy kezdeményezik a megállapodás megszüntetését, mert szerintük az jogsértés útján jött létre. Az MKIF előzetesen és ezt követően is úgy reagált, hogy nyitott a tárgyalásokra a jogi kereteken belül, de soha nem állította, hogy kész elállni a koncessziótól.