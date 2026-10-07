Olcsó politikai trükkel próbálkozik a Tisza, hogy elterelje a figyelmet 140 ezer katás adójának megduplázásáról

Fotó: Mirkó István

Megfojthatják a vállalkozásokat

A munkahelyek kapcsán kanyarodott rá a képviselő a kormányfő másik közteherviselési bejelentésére, a vagyonadóra. – Itt látszik igazán, hogy egy új adó miként függ össze a munkahelyteremtéssel és a meglévő munkahelyek megtartásával – mondta Palóc André, majd arról beszélt: a vagyonadó pontosan alkalmas arra, hogy cégeket lehetetlenítsen el, ötleteket semmisítsen meg, gazdasági elképzeléseket zúzzon össze. Ha a vállalkozásokat megfojtják, azzal a gazdaságot fojtják meg, elmaradnak ugyanis a fejlesztések, megszűnnek a munkahelyek, csökkennek a fizetések. – Végső soron a vagyonadónak is a bérből és fizetésből élő magyar családok lesznek a vesztesei – fogalmazott Palóc André, aki egyébként silány politikai trükköt is emlegetett. A hergelésre is alkalmas vagyonadó bevezetését szerinte nem véletlenül jelentette be Magyar Péter a kata megduplázásával.

A Tisza el akarta terelni a figyelmet arról, hogy nagyjából 140 ezer katásnak megkétszerezné az adóját

– mondta a politikus, hozzáfűzve: nagy kérdés persze, hogy ezek után mennyien maradnak katások.

Adóemelések fű alatt

Az adóemelés elfedésével a Fidesz gazdaságpolitikusa szerint más esetben, a dohánytermékek jövedéki adója ügyében is próbálkozott már a kormány. A kabinet ugyanis abban a jogszabályban helyezte el az összességében kilencven milliárd forintos hatású jövedéki adóemelést, amely lehetőséget adott az ötezer forintos dízeltámogatás kifizetésére. – A kata megduplázása becslések szerint 80-100 milliárdos bevételt is hozhat a kormánynak – mutatott rá ennek kapcsán a képviselő, aki szerint pontosan látszik, hogy a Tisza keresi az újabb és újabb pénzforrásokat.

Világos, hogy elindult az adóemelések politikája, a megszorítások árát pedig a bérből és fizetésből élő emberekkel fizettetnék meg Magyar Péterék

– húzta alá az ellenzéki politikus.