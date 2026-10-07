Kétszáz diák betegedett meg egy veszprémi iskolában, négy beteg kórházba került

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Összesen 204-en betegedtek meg egy Veszprém vármegyei általános iskolában, négy beteg kórházi ellátásra szorult. A laboratóriumi vizsgálatok három esetben calicivírust mutattak ki, és felmerült, hogy étel közvetíthette a fertőzést. A hányással és hasmenéssel járó betegség a kisgyermekeknél veszélyes kiszáradást okozhat, amely akár infúziós kezelést is szükségessé tehet.

Magyar Nemzet
2026. 10. 07. 14:56
Forrás: Pexels

Az igazgató közölte hogy, a fertőzés okáról nincs információja, így arról sem, hogy az étkezéshez kötődött volna. Szeptember 30-án kaptak tájékoztatást három igazolt calicivírus-fertőzésről, újabb igazolt esetről azonban nem tud. Az iskola adatai alapján szeptember 25-én 64 gyermek és egy dolgozó hiányzott hányással, hasmenéssel járó panaszok miatt. Az ezt követő nyolc munkanapon a hasonló tünetek miatt hiányzó gyermekek száma napi három és tíz között alakult, náluk nem volt igazolt calicivírus-fertőzés. A dolgozók körében ebben az időszakban nem jeleztek ilyen megbetegedést. A hiányzási adatokat az intézmény minden munkanapon továbbítja a népegészségügyi osztálynak.

Az étkeztető szerződésének esetleges felfüggesztéséről vagy felmondásáról az iskola válasza nem tartalmazott tájékoztatást.

egészségügyVeszprém vármegyecalicivírusfertőzésSzóljon hozzá!

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