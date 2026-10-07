Kétszáz diák betegedett meg egy veszprémi iskolában, négy beteg kórházba került

Az igazgató közölte hogy, a fertőzés okáról nincs információja, így arról sem, hogy az étkezéshez kötődött volna. Szeptember 30-án kaptak tájékoztatást három igazolt calicivírus-fertőzésről, újabb igazolt esetről azonban nem tud. Az iskola adatai alapján szeptember 25-én 64 gyermek és egy dolgozó hiányzott hányással, hasmenéssel járó panaszok miatt. Az ezt követő nyolc munkanapon a hasonló tünetek miatt hiányzó gyermekek száma napi három és tíz között alakult, náluk nem volt igazolt calicivírus-fertőzés. A dolgozók körében ebben az időszakban nem jeleztek ilyen megbetegedést. A hiányzási adatokat az intézmény minden munkanapon továbbítja a népegészségügyi osztálynak.

Az étkeztető szerződésének esetleges felfüggesztéséről vagy felmondásáról az iskola válasza nem tartalmazott tájékoztatást.