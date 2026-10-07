Működésképtelenné válhat a Snétberger Zenei Tehetség Központ, a kulturális minisztérium válaszra se méltatja az intézményt

– Az improvizáció is része a Snétberger-központ képzésének. De mit lehet valójában tanítani az improvizációból? Meg lehet-e tanítani azt a fajta szabadságot és biztonságot, amely ahhoz kell, hogy valaki előre megírt zenei kapaszkodók nélkül is merjen reagálni a pillanatra?

– Nehéz kérdés. A jazz-zenésznek, aki erre a pályára készül vagy már ezen a pályán van, valahogy van egy olyan érzéke, ami ehhez kell. Aztán a többit már el lehet sajátítani, lehet tanulni, fejleszteni. Sok kiváló klasszikuszenésznek ez nehezen megy, miközben lenyűgözően játszik akár egy teljes darabot fejből. Mindig is csodáltam azokat, akik egy nagy hangversenyen kotta nélkül adnak elő klasszikus műveket. Nekem ez elképzelhetetlen. Nálunk is sok klasszikus­zenei háttérrel érkező gyerek foglalkozik jazz-zel és improvizációval. Érdeklődnek iránta, kérdezgetik, hogyan működik. Erre persze nehéz jól válaszolni: van egy dallam vagy akkordsorozat, amire improvizálunk, és éppen az a csodálatos benne, hogy mindenki azt csinál vele, amit akar. Ilyenkor nagyon sok minden felszínre kerül az emberből, és éppen ez benne az érdekes.

Fotó: Melczer Zsolt

– Mit árul el egy fiatal személyiségéről az, ahogyan improvizál?

– Például azt, hogy mennyire mer kockáztatni, mennyire nyitott az új megoldásokra, és hogyan reagál arra, amikor nincs előre megírt út. Elképzelhető, hogy az improvizáció az élet más területein is segíti őket, nem tudom, valóban így van-e. Aki jól tud rögtönözni, annak ez nagy előny és egyben nagy öröm is. Amit egy koncerten eljátszunk, azt nem tudjuk megismételni, mert az ember mindig másképpen reagál, és ez izgalmas. Klasszikus műveket is szoktak improvizálni – érdekes, ahogy egy ismert mű zenei anyagából kiindulva egészen másfelé indulnak el, miközben egy-egy dallamfoszlányból még felismerhető marad az eredeti.

Megtartó közösség

– Nagyon különböző társadalmi, kulturális és zenei háttérrel érkező fiatalok kerülnek be az intézménybe. Van-e bármilyen feszültség az identitás megőrzése és a közösséghez tartozás között? Hogyan lehet úgy közös zenei és emberi közösséget teremteni, hogy ne halványuljanak az egyéni különbségek, sajátosságok, karakterek?