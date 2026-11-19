Új díjjal ismerik el az év legsikeresebb magyar filmjét, van egy erős tippünk az első győztesről
Új díjat alapítottak az év legsikeresebb magyar filmjének elismerésére: a Bálint Péter-díjat minden évben az előző naptári év legtöbb nézőt vonzó magyar filmje kapja, az elismerést először jövő februárban, a 46. Magyar Filmszemle zárógáláján adják át.
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