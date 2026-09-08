Káel Csaba: Liszt kísérletező szelleme ma is inspirációt jelenthet

A fiatalok megszólítását egészen korán elkezdik

Káel Csabát arról is kérdeztük, miként tudja a Müpa a fiatalabb generációkat közelebb vinni a magas művészethez. Elmondása szerint a közönségnevelést már a legfiatalabb korosztálynál elkezdik: a várandós édesanyáknak szóló koncertektől a gyermek-, diák- és egyetemi programokig több korcsoport számára kínálnak lehetőségeket.

A Müpa arra törekszik, hogy a fiatalok körében népszerű, aktuális zenei irányzatokból is a magas minőséget képviselő produkciókat válassza ki, és ezeken keresztül más műfajok felé is felkeltse az érdeklődésüket.

– mondta lapunknak Káel Csaba. Az idei fesztiválról úgy nyilatkozott, azt is megmutatják, hogyan kerülhet egymás mellé Liszt öröksége és az elektronikus zene. Káel Csaba szerint Liszt újító természetéből kiindulva izgalmas eljátszani a gondolattal, miként reagált volna a mai zenei technológiákra – valószínűnek tartja, hogy maga is szívesen kísérletezett volna velük.

A közösségi média ugyan fontos szerepet játszik a fiatalok elérésében, Káel Csaba szerint az igazi eredmény mégis az, ha sikerül őket személyesen is eljuttatni a fesztiválra vagy a Müpa programjaira. A kulturális élménnyel való közvetlen találkozást ugyanis az online jelenlét nem tudja kiváltani.

Fotó: Pályi Zsófia

Magyar művészeket is nemzetközi helyzetbe hoznak

A Müpa vezérigazgatója szerint az intézmény régóta dolgozik azon, hogy a magyar zenészek nemzetközi lehetőségekhez jussanak. Ennek egyik módja, hogy a Magyarországra érkező világsztárok mellett hazai művészeknek és zenekaroknak is fellépési lehetőséget teremtenek. Emellett külföldi együttműködésekben is igyekeznek magyar előadókat helyzetbe hozni. Káel Csaba ennek kapcsán az Ománi Királyi Operaházzal megvalósított együttműködést is felidézte, amelyben magyar művészek és együttesek is szerepet kaptak.