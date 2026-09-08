Káel Csaba: Liszt kísérletező szelleme ma is inspirációt jelenthet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Liszt Ferenc születésének 210. évfordulóján elindított Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál évről évre a magyar és a nemzetközi művészeti élet jelentős alkotóit és produkcióit hozza el a hazai közönségnek. A programsorozat Liszt életművéhez hasonlóan a magas művészi minőségre, a műfajok sokszínűségére és a különböző művészeti formák találkozására épít. – Liszt rendkívül összetett személyiség volt, akinek munkásságában az újítás és a kísérletezés meghatározó szerepet játszott – mondta el a Magyar Nemzetnek Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, majd hozzátette, ezért választották az idei Liszt Ünnep egyik központi gondolatának is a kísérletezést.

Viland Gabriella
2026. 09. 08. 18:30
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fiatalok megszólítását egészen korán elkezdik

Káel Csabát arról is kérdeztük, miként tudja a Müpa a fiatalabb generációkat közelebb vinni a magas művészethez. Elmondása szerint a közönségnevelést már a legfiatalabb korosztálynál elkezdik: a várandós édesanyáknak szóló koncertektől a gyermek-, diák- és egyetemi programokig több korcsoport számára kínálnak lehetőségeket.

A Müpa arra törekszik, hogy a fiatalok körében népszerű, aktuális zenei irányzatokból is a magas minőséget képviselő produkciókat válassza ki, és ezeken keresztül más műfajok felé is felkeltse az érdeklődésüket. 

– mondta lapunknak Káel Csaba. Az idei fesztiválról úgy nyilatkozott, azt is megmutatják, hogyan kerülhet egymás mellé Liszt öröksége és az elektronikus zene. Káel Csaba szerint Liszt újító természetéből kiindulva izgalmas eljátszani a gondolattal, miként reagált volna a mai zenei technológiákra – valószínűnek tartja, hogy maga is szívesen kísérletezett volna velük.

A közösségi média ugyan fontos szerepet játszik a fiatalok elérésében, Káel Csaba szerint az igazi eredmény mégis az, ha sikerül őket személyesen is eljuttatni a fesztiválra vagy a Müpa programjaira. A kulturális élménnyel való közvetlen találkozást ugyanis az online jelenlét nem tudja kiváltani.

Fotó: Pályi Zsófia

Magyar művészeket is nemzetközi helyzetbe hoznak

A Müpa vezérigazgatója szerint az intézmény régóta dolgozik azon, hogy a magyar zenészek nemzetközi lehetőségekhez jussanak. Ennek egyik módja, hogy a Magyarországra érkező világsztárok mellett hazai művészeknek és zenekaroknak is fellépési lehetőséget teremtenek. Emellett külföldi együttműködésekben is igyekeznek magyar előadókat helyzetbe hozni. Káel Csaba ennek kapcsán az Ománi Királyi Operaházzal megvalósított együttműködést is felidézte, amelyben magyar művészek és együttesek is szerepet kaptak.

A beszélgetés végén az október elsején kezdődő Solti Nemzetközi Karmesterversenyre is kitért a Müpa vezérigazgatója. Káel Csaba szerint a kezdeményezés egyik célja, hogy nemzetközi szinten is megmutassa a magyar karmesteri kultúra erejét és hagyományait. A versenyre a világ számos országából közel négyszázan jelentkeztek, a pécsi elődöntőbe pedig huszonnégy karmester jutott tovább.

A megmérettetés több magyar zenei intézményt és együttest is összekapcsol: az elődöntőt Pécsett rendezik a Pannon Filharmonikusok közreműködésével, a középdöntőnek a Zeneakadémia ad otthont a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, míg a négy versenyző részvételével zajló döntőt a Müpában tartják a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral.

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek Káel Csaba, aki szerint ezzel azt a jelentős magyar karmesteri hagyományt is szeretnék a nemzetközi közönség elé tárni, amelyből a 20. század számos világhírű dirigense indult el.

A komolyzenei program kiemelkedő eseménye: Liszt Krisztus oratóriumának előadása 

Az idei fesztivál nemzetközi komolyzenei kínálatában több jelentős együttes is helyet kap. Szomolányi Janina, a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál operatív igazgatója a keddi sajtótájékoztatón a The Cleveland Orchestrát és a London Sinfoniettát is kiemelte. A The Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst vezényletével érkezik a Müpába, ahol Martinů és Brahms egy-egy szimfóniája mellett Liszt Orfeusz című szimfonikus költeménye is felcsendül, a London Sinfonietta pedig a kilencvenéves Steve Reich munkássága előtt tisztelgő koncertet ad a Zeneakadémián, Gyémánt Bálint közreműködésével.

A különböző zenei hagyományok találkozását Vakhtang Kakhidze georgiai zeneszerző Requiem című művének bemutatója is érzékelteti, amelyben a Budafoki Dohnányi Zenekar, a Cantemus Vegyeskar, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, a Rustavi Ensemble és a Chanters Quartet működik közre.

Liszt kései művei különleges hangszerelésben is megszólalnak. Fülei Balázs és Szalai András a Budapest Music Centerben zongora–cimbalom átiratokon keresztül közelít a zeneszerző életművéhez. A Müpa egy másik koncertjén az Elbphilharmonie rezidens együttese Alan Gilbert vezényletével Brahms, Ravel és Liszt műveiből játszik, Liszt 2. zongoraversenyének szólistája Leif Ove Andsnes lesz.

A komolyzenei program egyik kiemelkedő eseményének Liszt monumentális Krisztus oratóriumának teljes előadása ígérkezik. 

A Pannon Filharmonikusok, a Nemzeti Énekkar és a nemzetközi szólisták Kesselyák Gergely vezényletével szólaltatják meg a művet. A produkciót előbb a bécsi Musikverein közönsége hallhatja, majd október 22-én a Müpában is bemutatják.

A fesztivál idén sem marad meg a klasszikus zene keretei között

A nemzetközi elektronikus zene meghatározó formációja, az Autechre a Magyar Zene Házában ad koncertet, míg az Isolation Budapest programjában – amely a Liszt Ünnep, a Müpa és az Akvárium Klub együttműködésében valósul meg – többek között a francia Walter Astral, a berlini Prismala és a lengyel Jeszcze lép színpadra. 

Jubileumot is ünnepelnek az idei fesztiválon: a hátrányos helyzetű fiatal tehetségek támogatására létrehozott Snétberger Zenei Tehetség Központ fennállásának 15. évfordulója alkalmából ad koncertet a Zeneakadémián.

A táncművészeti programokban az identitás, a hagyomány és a változás kérdései kerülnek előtérbe. A FrenÁk Társulat FrenÉsie – RoadMovi(e)ng című új produkciója a jövő bizonytalanságát járja körül, míg a Duna Művészegyüttes Cigányok arca – Romangi faca című bemutatója más megközelítésből fordul a mozgás, a hagyomány és az identitás témái felé.

 

káel csabaliszt ferencmüpa

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekOrbán Anita

Fagyponthoz közel

Szőcs László avatarja

A nyugati fősodor meleg kézfogása kevés lesz a téli hidegben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu