Ákos új albuma több szempontból is rendhagyó
Karácsonyi kiadvánnyal jelentkezett Ákos. A kedden megjelent Karácsony - Az ünnep dalai című lemezen tizenöt felvétel szerepel, a feldolgozások mellett két új kompozíció. Az anyagot az előadó-dalszerző december 12-én mutatja be a Papp László Budapest Sportarénában.
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