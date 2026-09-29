2027-ben érkezhet a Dacia négymillió forintos villanyautója

Fotó: Dacia

Belső források szerint a Hipster végleges változata jövőre mutatkozik be, ám a nemrég benyújtott szabadalmi rajzok már jó képet adnak a dizájnról, amely nagyrészt hű marad a 2025-ös tanulmányautóéhoz. A széria Hipster méretei – 1,55 méteres szélesség, 1,53 méteres magasság és 3,0 méteres hossz – nagyjából megegyeznek a tanulmányautóéval. Nagyrészt változatlan marad a külső megjelenés is, bár a lökhárítókat, a hűtőmaszkot és a lámpákat átdolgozzák. A legjelentősebb változás a jármű hátuljánál lesz: a tanulmányautó kétrészes csomagtérajtaját oldalra nyíló ajtóra cserélik. David Durand, a Dacia dizájnigazgatója szerint a projekt már csak a felső vezetés végső jóváhagyására vár.