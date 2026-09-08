Rendkívüli

Kitiltották Toroczkai Lászlót a parlamenti ülésről, miután féregnek nevezte Magyar Pétert

Kicsi és olcsó villanyautót mutatott be a Dacia

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az új Spring már a Renault Twingo technikájára épül, ezért modernebb, erősebb és tágasabb a réginél.

Gulyás Péter
2026. 09. 08. 8:46
Forrás: Dacia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Dacia Spring
Fotó: Dacia

3850 mm hosszú, 1740 mm széles és 1490 mm magas a karosszéria, ami azt jelenti, hogy 

149 mm-rel hosszabb, 147 mm-rel szélesebb, és 29 mm-rel alacsonyabb, mint a régi Springé,

 a tengelytávja pedig 69 mm-rel hosszabb. Mivel hosszabb és szélesebb, és nagyobbak a kerekei, az arányai ügyesebbek, mint az elődjének, és a Dacia mostani robusztus, SUV-okra optimalizált formanyelve is tisztán felismerhető rajta. Hátul nem lehet lehúzni az ablakokat, csak ki lehet billenteni őket.

Dacia Spring
Fotó: Dacia

A Twingóhoz képest a Spring hátsó túlnyúlása 60 mm-rel hosszabb, ami több helyet biztosít a két hátsó ülésen és a csomagtartóban – ez azért fontos, mert a Dacia lemondott a Twingo elcsúsztatható hátsó üléspadjáról. 337 literes a csomagtartója a padló alatti rekesszel, vagyis majdnem akkora, mint az egy kategóriával nagyobb Renault 5-ösé. A Twingóval ellentétben egy kicsi, 18 literes első csomagtér (frunk) is rendelhető, amit részben a magasabban elhelyezett, laposabb motorháztető tett lehetővé.

Dacia Spring
Fotó: Dacia

A belépő szintű felszereltség esetén az infotainment kijelző helyett okostelefon-tartó található, míg a jobban felszerelt változatok egy 10,1 colos érintőképernyővel rendelkeznek. A különféle kiegészítők, többek között telefontöltő-tartók, táskaakasztók és extra pohártartók felszereléséhez szükséges YouClip rögzítőpontok is megtalálhatók az utastérben. Egyelőre az árazásról annyit lehet tudni, hogy az Egyesült Királyságban 18 ezer fontnál olcsóbb lesz az alapmodell, ami 7,6 millió forintnak felel meg. Elképzelhető, hogy itthon 7 millió forint alá is be tudják majd szorítani az induló árat, amikor 2027 elején elindul a forgalmazás.

Dacia Spring
Dacia Spring
Dacia Spring
1/40

 

 

autós hírDaciaDacia Springpárizsi autószalon

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmakó

Fradi

Hegyi Zoltán avatarja

Azért persze aggódom is. Mert a gyűlölet és irigység vezérelte bosszúhadjárat elérheti a Népligetet is. A Belügyminisztérium feljelentést tesz. Mint a régi szép időkben, mondhatnánk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu