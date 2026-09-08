Kicsi és olcsó villanyautót mutatott be a Dacia

Fotó: Dacia

3850 mm hosszú, 1740 mm széles és 1490 mm magas a karosszéria, ami azt jelenti, hogy

149 mm-rel hosszabb, 147 mm-rel szélesebb, és 29 mm-rel alacsonyabb, mint a régi Springé,

a tengelytávja pedig 69 mm-rel hosszabb. Mivel hosszabb és szélesebb, és nagyobbak a kerekei, az arányai ügyesebbek, mint az elődjének, és a Dacia mostani robusztus, SUV-okra optimalizált formanyelve is tisztán felismerhető rajta. Hátul nem lehet lehúzni az ablakokat, csak ki lehet billenteni őket.

Fotó: Dacia

A Twingóhoz képest a Spring hátsó túlnyúlása 60 mm-rel hosszabb, ami több helyet biztosít a két hátsó ülésen és a csomagtartóban – ez azért fontos, mert a Dacia lemondott a Twingo elcsúsztatható hátsó üléspadjáról. 337 literes a csomagtartója a padló alatti rekesszel, vagyis majdnem akkora, mint az egy kategóriával nagyobb Renault 5-ösé. A Twingóval ellentétben egy kicsi, 18 literes első csomagtér (frunk) is rendelhető, amit részben a magasabban elhelyezett, laposabb motorháztető tett lehetővé.

Fotó: Dacia

A belépő szintű felszereltség esetén az infotainment kijelző helyett okostelefon-tartó található, míg a jobban felszerelt változatok egy 10,1 colos érintőképernyővel rendelkeznek. A különféle kiegészítők, többek között telefontöltő-tartók, táskaakasztók és extra pohártartók felszereléséhez szükséges YouClip rögzítőpontok is megtalálhatók az utastérben. Egyelőre az árazásról annyit lehet tudni, hogy az Egyesült Királyságban 18 ezer fontnál olcsóbb lesz az alapmodell, ami 7,6 millió forintnak felel meg. Elképzelhető, hogy itthon 7 millió forint alá is be tudják majd szorítani az induló árat, amikor 2027 elején elindul a forgalmazás.