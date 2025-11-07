Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

Olcsónak ígérik az új Renault Twingót, amely a legendás régire hasonlít

Kicsi az akkuja és a hatótávja, de a húszezer euró alatti alapára versenyképes ajánlattá teheti a retró formájú villanyminit.

Gulyás Péter
2025. 11. 07. 8:02
Nem nehéz belelátni a régi Twingót, de pont ez volt a cél Fotó: Clément Choulot Forrás: Renault
Hivatalosan is bemutatkozott a Renault Twingo negyedik generációja, amely a Renault 4-eshez és 5-öshöz hasonlóan 

egy elektromos hajtású városi kocsi trendi múltidéző karosszériába csomagolva.

Viszont 3,79 méteres hosszával a Twingo a legkisebb a családban, így az A-szegmensnek hívott miniautó-kategóriába tartozik, tehát a hamarosan Szegeden készülő BYD Dolphin Surf első számú riválisának számít, amíg a Volkswagen ID1 meg nem érkezik a piacra két éven belül.

Renault Twingo E-Tech electric
Még a 2008 és 2014 között gyártott Twingo RS-en sem voltak ekkora kerekek
Fotó: Benjy/Renault

Sőt, a Renault célja az volt, hogy az új Twingo meglévő, belső égésű motorral szerelt miniautókhoz (Kia Picanto, Hyundai i10, Toyota Aygo-X) is versenyképes ajánlat legyen, ezért 

a mindössze két évig tartó fejlesztés során az alacsony ár kiemelt prioritást kapott.

A korábban kommunikált cél a 20 ezer eurós (kb. 7,9 millió forint) alapár volt, de csak jövőre derül majd ki, hogy ezt sikerült-e elérni.
 

Renault Twingo E-Tech electric
Vidám színekben érkezik
Fotó: Renault

A Twingo a Renault 5-ösből ismert Ampr Small platform rövidített változatán alapul, de a több lengőkaros hátsó futóművet a Renault Capturban található olcsóbb, csatolt lengőkarosra cserélték. 

Az alacsony ár azonban főleg a mindössze 27,5 kWh-s akkumulátornak köszönhető,

amelyet a kínai CATL cég szállít. A lítium-vas-foszfát technológia (a Renault történetében először) miatt az akku előállítása nem csak a kisebb kapacitás miatt lényegesen olcsóbb, mint a francia márka többi elektromos járművében használt 40, illetve 52 kWh-s nikkel-mangán-kobalt alapú akkumulátoroké. 

Renault Twingo E-Tech electric
A kerekeket a lehető legjobban kitolták a sarkokba
Fotó: DPPI/Renault

De a kis LFP-akkumulátor is tisztességes, 262 km hatótávolságot biztosít vegyes üzemben (WLTP), mert a Twingo 

az egyik legkisebb fogyasztású villanyautó a piacon.

Ez részben a kis tömegnek köszönhető, amely a felszereltségi szinttől függően 1200 kg és 1245 kg között mozog. Fontos szerepet játszik az aerodinamika is: a hátsó lámpák felett kis bordák találhatók, amelyek lecsillapítják a légörvényeket a farrész környékén, a csúcsot jelentő Techno felszereltség pedig kis légellenállású 18 colos könnyűfém felniket is tartalmaz.

Renault Twingo E-Tech electric
Légterelő simítja ki az örvényeket a hátsó lámpán
Fotó: Clément Choulot/Renault

A Twingo legfeljebb 11 kW-tal tölthető váltóáramú csatlakozón, és már ez is feláras, mert alapból csak 7 kW jár. Egyenáramú gyorstöltőn 50 kW a maximum, ami szintén nem valami sok, de mivel az akku tényleg kicsi, fél óra alatt így is feltölthető 10-80 százalékra. A Renault szerint a Twingo 30 ezer km megtételével spórol annyi szén-dioxidot egy benzines miniautóhoz képest, mint amennyi a gyártása során keletkezett, vagyis ezután már tisztább üzeműnek számít (ha napelemmel töltik). 

Egyetlen villanymotor gondoskodik a hajtásról, 

szerény 82 lóerőt és 175 Nm nyomatékot küld az első kerekekre.

Ez 12,1 másodperces 0–100 km/h-s gyorsuláshoz elég (0–50 km/h: 3,85 mp), a végsebességet elektronika korlátozza 130 km/h-ra.

Renault Twingo E-Tech electric
Inkább a vidám hangulat dominál, mintsem a spórolásra törekvés érzete
Fotó: DPPI/Renault

Nagy hangsúlyt fektettek a  Twingo tervezői a praktikumra, csakúgy mint az 1992-es eredeti esetében. Megtartották az egydobozos „monospace” alapformát, de a karosszéria most már öt ajtóval rendelkezik három helyett. Négyen férnek el benne, a két hátsó ülés pedig egymástól függetlenül csúsztatható (170 mm-es sínen), dönthető és összecsukható. Ez azt jelenti, hogy 

a csomagtartó szükség szerint bővíthető, kapacitása a hátsó ülések helyzetétől függően 205 és 305 liter között mozog,

lehajtott ülésekkel pedig akár 1000 liter is rendelkezésre állhat. A csomagtartó padlója alatt egy rekesz található a töltőkábelek vagy a kisebb táskák számára.

Renault Twingo E-Tech electric
Sínen tologathatók a hátsó ülések, akár az eredeti és a második generációs Twingóban
Fotó: DPPI/Renault

A Renault kölcsönvette a testvérmárka, a Dacia Youclip rendszerét, hogy külön árusított gyári kiegészítőket lehessen csatlakoztatni a beltérben. Például a kalaptartó nem lesz alapfelszereltség a belépő Evolution felszereltségi szinten, de a csomagtartó falában Youclip-rögzítők segítségével egy kihajtható szövetpolcot lehet a helyére tenni. A fizikai gombokkal vezérelhető klímaberendezés, a digitális műszerfal és a 10 colos érintőképernyős infotainment rendszer alapfelszereltség. 

Számos utalás található a beltérben az eredeti Twingóra:

a tetőkárpitból például arra utaló szimbólumok domborodnak ki, a Techno felszereltségű példányok pedig színes, retrómintázatú szőnyegeket kaptak. Még a vészvillogó gombját is az 1992-es első generáció kupola alakú alkatrésze ihlette.

