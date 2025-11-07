Olcsónak ígérik az új Renault Twingót, amely a legendás régire hasonlít

Hivatalosan is bemutatkozott a Renault Twingo negyedik generációja, amely a Renault 4-eshez és 5-öshöz hasonlóan

egy elektromos hajtású városi kocsi trendi múltidéző karosszériába csomagolva.

Viszont 3,79 méteres hosszával a Twingo a legkisebb a családban, így az A-szegmensnek hívott miniautó-kategóriába tartozik, tehát a hamarosan Szegeden készülő BYD Dolphin Surf első számú riválisának számít, amíg a Volkswagen ID1 meg nem érkezik a piacra két éven belül.

Még a 2008 és 2014 között gyártott Twingo RS-en sem voltak ekkora kerekek

Fotó: Benjy/Renault

Sőt, a Renault célja az volt, hogy az új Twingo meglévő, belső égésű motorral szerelt miniautókhoz (Kia Picanto, Hyundai i10, Toyota Aygo-X) is versenyképes ajánlat legyen, ezért

a mindössze két évig tartó fejlesztés során az alacsony ár kiemelt prioritást kapott.

A korábban kommunikált cél a 20 ezer eurós (kb. 7,9 millió forint) alapár volt, de csak jövőre derül majd ki, hogy ezt sikerült-e elérni.



Vidám színekben érkezik

Fotó: Renault

A Twingo a Renault 5-ösből ismert Ampr Small platform rövidített változatán alapul, de a több lengőkaros hátsó futóművet a Renault Capturban található olcsóbb, csatolt lengőkarosra cserélték.

Az alacsony ár azonban főleg a mindössze 27,5 kWh-s akkumulátornak köszönhető,

amelyet a kínai CATL cég szállít. A lítium-vas-foszfát technológia (a Renault történetében először) miatt az akku előállítása nem csak a kisebb kapacitás miatt lényegesen olcsóbb, mint a francia márka többi elektromos járművében használt 40, illetve 52 kWh-s nikkel-mangán-kobalt alapú akkumulátoroké.

A kerekeket a lehető legjobban kitolták a sarkokba

Fotó: DPPI/Renault

De a kis LFP-akkumulátor is tisztességes, 262 km hatótávolságot biztosít vegyes üzemben (WLTP), mert a Twingo

az egyik legkisebb fogyasztású villanyautó a piacon.

Ez részben a kis tömegnek köszönhető, amely a felszereltségi szinttől függően 1200 kg és 1245 kg között mozog. Fontos szerepet játszik az aerodinamika is: a hátsó lámpák felett kis bordák találhatók, amelyek lecsillapítják a légörvényeket a farrész környékén, a csúcsot jelentő Techno felszereltség pedig kis légellenállású 18 colos könnyűfém felniket is tartalmaz.

Légterelő simítja ki az örvényeket a hátsó lámpán

Fotó: Clément Choulot/Renault

A Twingo legfeljebb 11 kW-tal tölthető váltóáramú csatlakozón, és már ez is feláras, mert alapból csak 7 kW jár. Egyenáramú gyorstöltőn 50 kW a maximum, ami szintén nem valami sok, de mivel az akku tényleg kicsi, fél óra alatt így is feltölthető 10-80 százalékra. A Renault szerint a Twingo 30 ezer km megtételével spórol annyi szén-dioxidot egy benzines miniautóhoz képest, mint amennyi a gyártása során keletkezett, vagyis ezután már tisztább üzeműnek számít (ha napelemmel töltik).