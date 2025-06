Sportosabb lett az Aygo X, hogy takarékosabb legyen

Radikálisan változások történtek a Toyota belépőmodelljének az életében, hiszen mostantól kezdve az csak öntöltő hibrid hajtással készül. Ez a legtakarékosabb, nem plug-in modell a piacon a maga 3,7 l/100 km-es szabványos fogyasztásával (ez egyelőre előzetes érték), nem mellesleg a teljesítmény is emelkedett 61%-kal, egészen pontosan 44 lóerővel.

Búcsúzik az 1,0 literes háromhengeres szívómotor a maga 73 lóerejével, ami 14,9 másodperces 0-100 km/óra sprintre jó, helyette érkezik a Yaris családból ismert 1,5 literes háromhengerest használó öntöltő hibrid rendszer a maga 116 lóerős rendszerteljesítményével és 10 másodpercen belül 0-100 km/óra gyorsulással. A legfontosabb változás azonban – főleg, ahol CO2-kibocsátás alapján megy az adózás –, hogy a szabványos átlagfogyasztás 4,7 l/100 km-ről 3,7 l/100 km-re csökken, CO2-ben kifejezve 109 g/km helyett 86 g/km a kibocsátás. Az új hajtás mellett a gyártási és logisztikai fejlesztések miatt a Toyota Aygo X életciklusának környezetterhelése 18%-kal csökken. Ide tartozik például, hogy egyes műanyag alkatrészeket anyagában színeznek, már nem kell azokat külön munkafolyamatban lefesteni, a SakuraTouch nevű kárpit 40%-ban növényi rostokból készül, de borászati parafahulladékot és újrahasznosított PET-szálakat is tartalmaz, és hogy a csehországi gyárban már megújuló energiát használnak.

Fotó: Jeroen Peeters

Nem volt egyszerű az új hajtás belezsúfolása a kicsi karosszériába, az orrot például 76 mm-rel kellett megnyújtani, a hátsó ülés alatti akkumulátor-cellákat pedig nem egymás mellett, hanem egymás mögött helyezték el a konstruktőrök. A csomagtér mérete 231 liter alaphelyzetben. A tűzfalra, a motorháztetőre került extra szigetelés az utastér zajszintjének csökkentése érdekében, vastagabbak az ablaküvegek és teljesen újratervezték a kipufogórendszert, amire a hátsó ülés alá beépített akkumulátor miatt volt szükség.

Fotó: Jeroen Peeters

Bent a műszeregység már 7 colos képernyő, széria az automatikus váltó mellett az elektronikus rögzítőfék is, 2 USB-C töltő kerül a műszerfalra, elérhető indukciós telefontöltő is, átalakították a szellőzést vezérlő panelt is. Ahogy eddig, a jövőben is választható lesz a magasabb felszereltségi szinteken a nyitható vászontető, amely különleges mintát kapott. Felszereltségtől függően 17 vagy 18 colos könnyűfém felniket adnak, amelyek még látványosabbak az eddiginél.

2025 végén érkezik az Aygo X GR Sport, amihez exkluzív mustársárga/fekete kétszínű fényezés is kérhető, ahol nem csak a a hátsó rész és az utastér-tető, de a motorháztető is kontrasztos színt kap. Az utastérben fekete/szürke kárpitozás és számos GR logó jelenti a változást. A látvány mellett feszesebb rugókkal és lengéscsillapítókkal, valamint áthangolt kormányszervóval javítják a vezetési élményt,