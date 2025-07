Jól áll a Clio Williams-megjelenés a Renault 5-ösnek

Retrós megjelenésével eleve nagy érdeklődés kíséri az akkumulátoros-elektromos Renault 5-öst, de azért bőven lehet még fokozni a csáberőt. A gyár például Roland Garros limitált szériát jelentett be még a forgalmazás megindulása előtt, és biztos számíthatunk hasonló speciális modellekre a jövőben is. Azonban egy holland márkakereskedő most elébe ment ennek, és saját hatáskörben elkészítette a Renault 5 Monte Carlo Editiont, amelynek a megjelenése az egykori Clio Williamset idézi.

Fotó: Zeeuw & Zeeuw

A Blue Nocturne fényezés gyári, de az arany színű díszcsíkok és a 19 colos felnik már a ReVolve műhely által épített limitált széria sajátjai. Az utastérben a valódi bőr és Alcantara kárpit jelent változást – gyárilag nincs ilyen opció –, a műszerfalra is bőrkárpit kerül, a díszvarrást arany színű cérnával végzik.

Fotó: Zeeuw & Zeeuw

A Zeeuw & Zeeuw márkakereskedés mindössze 25 példány átépítését vállalja, a 120 lóerős hajtómotorral és 40 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt példányért 37 995 eurót kérnek, szóval az optikai tuning mintegy 10 000 euró felárat jelent, és nagyon közel van a sokkal nagyobb vezetési élményt nyújtó, 180 lóerős hajtómotorral és 52 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt Alpine A290 GT árához, ami Hollandiában 38 800 euróról indul. Nem csak a limitált darabszám miatt lesz majd ritka látvány az utakon a Renault 5 Monte Carlo Edition...