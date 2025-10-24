Bakancs Gucci módra – Renault 4 E-Tech menetpróba (top 5)

Luca de Meo vezérigazgató idén nyári távozása előtt lenyűgöző dolgokat vitt véghez a Renault konszernnél, és hozzá köthető egy érdekes terv, a városbarát méretű, elektromos kisautó-trió felkarolása is, bájosan retró fazonnal. Elsőként az R5 E-Tech érkezett, a Twingo reinkarnációja még úton van, cikkünk főhőse, az 4-es E-Tech pedig most futott be Magyarországra, és testvéreitől eltérően nem a nyolcvanas-kilencvenes-kétezres évek, hanem egy régebbi korszak slágerének feldolgozása. Első találkozásunk alapján úgy gondoljuk, nagyot szólhat az E-Tech, még ha a régi, bakancs formájú 4-essel ellentétben nem is igazán a kispénzű minimálautó-keresők körében.

Három részből áll a hátsó lámpa, mint a híres felmenőnél; nem elérhető 4×4-hajtás. Mindkét változat végsebessége 150 km/h

Fotó: Renault

1. Részleteiben ismerős, összhatásban más

Sok más márkával elletétben a Renault nemcsak a típusnevet, hanem a régi R4 formajegyeit is felélesztette, ilyen az egy darabból álló, így sérülés esetén aligha olcsón cserélhető, piskóta alakú egységet képző két fényszóró és hűtőmaszk, emellett az ajtók bordázott alja, illetve az egy síkban előredöntött hátfal is régi ismerős. Ezeket modern elemekkel és SUV-optikával fűszerezve sikkes a 4,14 méter hosszú, tehát Opel Mokka méretű crossover, melyet egyedi dekorációval lehet személyre szabni, sőt, 750 kilós dizájn-lakókocsi is szerepel a kiegészítők között. Jövőre pedig egy igazán hangulatos tétel érkezik extralistájára, a Plein Sud vászon harmonikatető.

Jellegzetes retrójegy a C oszlop ablakformája. 18 colos a kerékméret, az alapmodellnél lemezfelnivel és dísztárcsával

Fotó: Renault

2. Crossoverként jobb a praktikum

Ellentétben a szinglijáratként sziporkázó új 5-össel, ezt a modellt akár családi használatra is ajánlják, és a Techno felszereltségi szinten vagány farmerkárpitozású utastérben átlagos testmagassággal immár hátul is egész jól el lehet férni. Dicséretet érdemel a 420 literes, az alacsony perem és az akár motoros nyitású ötödik ajtó miatt remekül pakolható csomagtér, ám tologatható hátsó pad vagy kétszintes raktérpadló híján a variálhatóság átlagos. Viszonylag kicsik az oldalablakok, ugyanakkor az 5-ösből ismerős műszerfal kialakítása megnyerő, csakúgy, mint a Google-alapú és MI-támogatású „Reno” avatart bevető multimédia rendszer tudása.