autótesztfrancia autógyárrenault 4retró stíluselektromos autók

Bakancs Gucci módra – Renault 4 E-Tech menetpróba (top 5)

Formája a múltat, felépítése a jelent, hajtása pedig a jövőt hordozza, és érzelmekre hatva próbál hódítani. Íme, a Renault 4 reinkarnációja, minikombi helyett crossover formátumban.

Kismartoni András
2025. 10. 24. 9:49
Csinos a körben LED-csíkkal megvilágított hűtőmaszk, stilizált formában megjelennek a régi lökhárítóbabák is. Az erősebb verzió 8,2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra; benzines verzió nem készül belőle. Fotó: Renault
Luca de Meo vezérigazgató idén nyári távozása előtt lenyűgöző dolgokat vitt véghez a Renault konszernnél, és hozzá köthető egy érdekes terv, a városbarát méretű, elektromos kisautó-trió felkarolása is, bájosan retró fazonnal. Elsőként az R5 E-Tech érkezett, a Twingo reinkarnációja még úton van, cikkünk főhőse, az 4-es E-Tech pedig most futott be Magyarországra, és testvéreitől eltérően nem a nyolcvanas-kilencvenes-kétezres évek, hanem egy régebbi korszak slágerének feldolgozása. Első találkozásunk alapján úgy gondoljuk, nagyot szólhat az E-Tech, még ha a régi, bakancs formájú 4-essel ellentétben nem is igazán a kispénzű minimálautó-keresők körében.

Három részből áll a hátsó lámpa, mint a híres felmenőnél; nem elérhető 4×4-hajtás. Mindkét változat végsebessége 150 km/h
Fotó: Renault

1. Részleteiben ismerős, összhatásban más

Sok más márkával elletétben a Renault nemcsak a típusnevet, hanem a régi R4 formajegyeit is felélesztette, ilyen az egy darabból álló, így sérülés esetén aligha olcsón cserélhető, piskóta alakú egységet képző két fényszóró és hűtőmaszk, emellett az ajtók bordázott alja, illetve az egy síkban előredöntött hátfal is régi ismerős. Ezeket modern elemekkel és SUV-optikával fűszerezve sikkes a 4,14 méter hosszú, tehát Opel Mokka méretű crossover, melyet egyedi dekorációval lehet személyre szabni, sőt, 750 kilós dizájn-lakókocsi is szerepel a kiegészítők között. Jövőre pedig egy igazán hangulatos tétel érkezik extralistájára, a Plein Sud vászon harmonikatető.

Jellegzetes retrójegy a C oszlop ablakformája. 18 colos a kerékméret, az alapmodellnél lemezfelnivel és dísztárcsával
Fotó: Renault

 2. Crossoverként jobb a praktikum

Ellentétben a szinglijáratként sziporkázó új 5-össel, ezt a modellt akár családi használatra is ajánlják, és a Techno felszereltségi szinten vagány farmerkárpitozású utastérben átlagos testmagassággal immár hátul is egész jól el lehet férni. Dicséretet érdemel a 420 literes, az alacsony perem és az akár motoros nyitású ötödik ajtó miatt remekül pakolható csomagtér, ám tologatható hátsó pad vagy kétszintes raktérpadló híján a variálhatóság átlagos. Viszonylag kicsik az oldalablakok, ugyanakkor az 5-ösből ismerős műszerfal kialakítása megnyerő, csakúgy, mint a Google-alapú és MI-támogatású „Reno” avatart bevető multimédia rendszer tudása. 

Techno és Iconic szinten két 10 colos kijelző jár, a műszerfalra is jut kárpit. Újak a kormány mögötti rekuperációs fülek
Fotó: Renault

3. Nem akadály egy balatoni kiruccanás

Míg a „bakancs” eredeti változatát a legjobb esetben is 34 lóerős benzinmotor hajtotta, addig az elektromos leszármazott elsősorban városi használatra ajánlott alapváltozata is 120 lovas. Mi azonban nem ezzel, hanem a 150 lóerős verzióval ismerkedtünk, melynek padlójába 40 helyett 52 kWh-s akkut építettek be. Ezzel már bátrabban el mernénk indulni vidékre, nem csak a 409 km-es WLTP hatótáv, hanem a nagyobb, 100 kW-os egyenáramú töltési teljesítmény miatt is. Ami a gyakorlatot illeti, finoman indul el és dinamikus az R4 E-Tech, csak kanyarból intenzíven kigyorsítva küzdenek tapadásért az első gumik; a visszatáplálás egypedálos módig állítható. 

Büszke trikolór: az R4 Észak-Franciaországban készül. Wallboxról 11 kW-tal tölthető, vagy külső eszközt is táplálhat árammal 
Fotó: Renault

4. Lágyabb lett, de így sem ringó sztár

Nagy dolog, hogy az intelligens adaptív tempomattól a kiszállásra figyelmeztető rendszerig sok fejlett vezetéssegítőt kínál a Renault, melyek közül a kéretlenek (pl. a csipogás gyorshajtásnál) programozgató fizikai gombbal kikapcsolhatók. Kissé szintetikus, de kellően direkt a kormánya és igényes, hátul multilink futóműve miatt kanyargós úton is magabiztosan terelgethető az új R4, de hiába állítjuk át menetmódválasztót, nem érződik sportosnak. Ennek oka az 5-öshöz képest lágyabbra hangolt felfüggesztésben keresendő, és a családias jelleghez illik is a komfortosabb rugózás, csak a rövid úthibákat nem tudja franciásan kivasalni az alapáron 18 colos kerekein. 

Tágas az alsó kábeltartóval ellátott csomagtér. Bővítéskor nagy lépcső keletkezik, de az anyósülés támlája is ledönthető  
Fotó: Renault

5. Hiába korrekt az ár, közel sem népautó

Már a kis akkus Evolution alapmodell is hőszivattyút, a LED fényszórót, nem túl jó felbontású tolatókamerát és openR multimédia rendszert kap, az árcéduláján pedig akciósan 11,69 millió forint szerepel. A két magasabb szintet (Techno, Iconic) csak a 150 lovas villanymotorral társítják, ezek akciósan 13,59, illetve 14,39 milliós áron kaphatók, ami nagyjából az elektromos konkurencia árszintéjét jelenti, ugyanakkor jóval a benzines és hibrid mini-SUV-ok felett jár. Ezen enyhíthet az akár 3,6 millió forintos állami támogatás, a használati érték mellett pedig sokat nyomhatnak latba az emocionális szempontok, akárcsak a Fiat és a Mini retró divatautóinál.

Tágasabb az R5-nél, a hátsó utasok lábtere 16,4 centire nőtt. Az ajtóborításról sem spórolják le a kárpitot, hiányzik a légbefúvó
Fotó: Renault
info

Azonos felszereltségnél 700 ezer forinttal drágább a 4-es, mint az Év autója díjas Renault 5.

Ma igazi klasszikus a régi R4. A „bakancsból” bő három évtized alatt nyolcmilliót adtak el, és Jugoszláviában is gyártották 
Fotó: Renault
