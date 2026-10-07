Válogatás nélkül megkéselte iskolatársait egy fiatal, válságstábot állítottak fel a lengyel városban
Késes támadás történt az északkelet-lengyelországi Ostrolekában működő szakközépiskolában, legalább nyolcan megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették - közölte szerdán a rendőrség a Polsat News hírtelevízióval.
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