Társadalmi-politikai földrengés – mi jöhet most?

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Társadalmi-politikai földrengés, vízválasztó pillanat Németország számára – több médium is így jellemezte a másfél héttel ezelőtti tartományi választást, amelyen a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) a szavazatok 44 százalékát szerezte meg, a CDU pedig történelmi vereséget szenvedett Szász-Anhaltban. Bár ez a keleti tartomány az egyik legkisebb a tizenhat közül, az eredmény országos következményekkel járhat.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 16. 5:35
Ulrich Siegmund, Tino Chrupalla és Alice Weidel Fotó: RONNY HARTMANN Forrás: AFP
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– Sok politikai tartalmat illetően a BSW nem mond mást, mint az AfD. Nyilvánvalóan a szociális és gazdasági politikája a BSW-nek inkább szocialista, de sok más dolog, ami a keletnémet választókat megmozgatta, mint a migráció, a városkép, a szociális ellátórendszerek vagy akár az oroszországi szankciók kérdésköre, az energia ára, hasonló megítélés alá esik az AfD-szavazók és a BSW szavazói részéről. Plusz idejön az erősen rendszerkritikus attitűd, kiváltképp a szövetségi kormány politikájával szemben – tette hozzá Bauer Bence.

A 2,1 millió lakosú Szász-Anhalt nem nagy tartomány, és gazdaságilag is hátul kullog, ezért jelentéktelennek tűnhet, mégis fontos indikátora a Németországban fokozódó politikai helyzetnek, tanúbizonyságot adva Friedrich Merz szövetségi kancellár munkájának megítéléséről. A választási eredménynek országos szintű következményei is lehetnek, az AfD földcsuszamlásszerű győzelme ugyanis még nagyobb nyomást helyez a berlini centrista (CDU/CSU-SPD) koalíciós kormányra, amely már így is nehéz helyzetben van.

Országos jelentőség

A szász-anhalti választás után Merz is arról beszélt: le kell vonni a következtetéseket, és következményei lesznek saját magára nézve is az eredménynek. A konzekvenciák azonban nem azonnali hatályúak, hiszen a hétvégén újabb választások lesznek, a szintén keleti Mecklenburg–Elő-Pomerániában és Berlinben is, ahol szintén jó eredményeket érhet el az AfD. A szakértő szerint súlyosan jelzi a német politikai mező tektonikus változásait, hogy már nem zárják ki Merz megbuktatását sem. 

Most már csak idő kérdése lesz, hogy Friedrich Merz kibukjon a hatalomból. Tudjuk, hogy az ő mérései nagyon rosszak, szövetségi szinten csak a választók 15 százaléka támogatja Merz tevékenységét. Szász-Anhaltban ez az érték kilenc százalékon, Mecklenburg–Elő-Pomerániában csak öt százalékon áll. Ez katasztrofális eredmény, Friedrich Merz napjai meg vannak számlálva

– tette hozzá Bauer Bence.

Politikai tűzfal

Az AfD-vel szemben régóta fennálló politikai tűzfal nem új keletű, ám kérdés, hogy mennyire tartható. A szász-anhalti választás eredménye után azonban ismét felerősödtek az AfD-t megbélyegző hangok. Berlinben több ezren tüntettek a Brandenburgi kapunál a párt ellen. Hendrik Wüst, Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnöke az első CDU-s politikusként nyilvánosan az AfD betiltására szólított fel, és kijelentette, hogy erre a célra munkacsoportot kíván létrehozni – írja a Junge Freiheit német lap. Amennyiben a munkacsoport felülvizsgálata arra a következtetésre jut, hogy az AfD betiltható, az „felhívás lenne az alkotmány védelmére” – mondta a politikus, hozzátéve: „ha egy felülvizsgálat során kiderül, hogy ez a párt betiltható, akkor el kell indítani ezt a betiltási eljárást. Számomra ez viszonylag világos. De lépésről lépésre.”

Bauer Bence ennek kapcsán megjegyezte, ebből is látszik, hogy a politikai elit nem értette meg a választói akaratot, dacreakció uralkodik, és teljes mértékben tanácstalanság látható a CDU oldalán: nem úgy reagálnak egy választási vereségre, hogy önvizsgálatot tartanának. Véleménye szerint a CDU semmit nem ér el azzal, ha az AfD-t betiltják, annak szavazói nem fognak visszapártolni a CDU-hoz, sőt egy másik párt is alakulhat az AfD helyett, ami még radikálisabb lesz. – Egy új politikai formáció azt tudná mondani, hogy konkrétan veszélyben van a német demokrácia, lám, máris betiltották a legnagyobb ellenzéki pártot. Szerintem ez nagyon rossz döntés, és azt mutatja, hogy Hendrik Wüst elvesztette a kapcsolatát a valósággal – összegzett a szakértő. 

A világ is figyelt

A szász-anhalti választás jelentőségét mutatja, hogy Németországon kívül is számos politikus gratulált az AfD győzelméhez Donald Trumptól Orbán Viktorig. Az amerikai elnök közösségi oldalán tett közzé egy grafikát az eredményről, bejegyzése után nem sokkal pedig Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (szuverén állami alap – a szerk) vezérigazgatója is megszólalt. Ő történelminek nevezte az AfD eredményét, míg Németország kormányát hiteltelenné váltként, Friedrich Merz kancellárt pedig megalázottként jellemezte. Elon Musk techmilliárdos szintén az elsők között gratulált az AfD győzelméhez, a spanyol jobboldali Vox párt vezetője, Santiago Abascal pedig azt írta az X közösségi oldalon: az AfD szász-anhalti győzelme „nagy reményt jelent Németország és Európa számára”. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azt írta közösségi oldalán vasárnap, „óriási este ez Európa és Németország számára!”, és hozzátette, „Készüljetek! Ez csak a kezdet!” Bejegyzésére Alice Weidel, az AfD társelnöke is válaszolt, minden jót kívánva Magyarországnak. „Remélem, hogy hamarosan ismét jóra fordulnak a dolgok. Most Magdeburgban vagyunk. Történelmi győzelmet arattunk a választáson. Gondolataink veletek vannak! Üdvözletem Németországból!” – írta közösségi oldalán.

Borítókép: Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund és Alice Weidel (Fotó: AFP)

AfDNémetországválasztás

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