Társadalmi-politikai földrengés – mi jöhet most?

– Sok politikai tartalmat illetően a BSW nem mond mást, mint az AfD. Nyilvánvalóan a szociális és gazdasági politikája a BSW-nek inkább szocialista, de sok más dolog, ami a keletnémet választókat megmozgatta, mint a migráció, a városkép, a szociális ellátórendszerek vagy akár az oroszországi szankciók kérdésköre, az energia ára, hasonló megítélés alá esik az AfD-szavazók és a BSW szavazói részéről. Plusz idejön az erősen rendszerkritikus attitűd, kiváltképp a szövetségi kormány politikájával szemben – tette hozzá Bauer Bence.

A 2,1 millió lakosú Szász-Anhalt nem nagy tartomány, és gazdaságilag is hátul kullog, ezért jelentéktelennek tűnhet, mégis fontos indikátora a Németországban fokozódó politikai helyzetnek, tanúbizonyságot adva Friedrich Merz szövetségi kancellár munkájának megítéléséről. A választási eredménynek országos szintű következményei is lehetnek, az AfD földcsuszamlásszerű győzelme ugyanis még nagyobb nyomást helyez a berlini centrista (CDU/CSU-SPD) koalíciós kormányra, amely már így is nehéz helyzetben van.

Országos jelentőség

A szász-anhalti választás után Merz is arról beszélt: le kell vonni a következtetéseket, és következményei lesznek saját magára nézve is az eredménynek. A konzekvenciák azonban nem azonnali hatályúak, hiszen a hétvégén újabb választások lesznek, a szintén keleti Mecklenburg–Elő-Pomerániában és Berlinben is, ahol szintén jó eredményeket érhet el az AfD. A szakértő szerint súlyosan jelzi a német politikai mező tektonikus változásait, hogy már nem zárják ki Merz megbuktatását sem.

Most már csak idő kérdése lesz, hogy Friedrich Merz kibukjon a hatalomból. Tudjuk, hogy az ő mérései nagyon rosszak, szövetségi szinten csak a választók 15 százaléka támogatja Merz tevékenységét. Szász-Anhaltban ez az érték kilenc százalékon, Mecklenburg–Elő-Pomerániában csak öt százalékon áll. Ez katasztrofális eredmény, Friedrich Merz napjai meg vannak számlálva

– tette hozzá Bauer Bence.