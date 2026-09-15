Egyre nagyobb nyomás alatt az osztrák kormány

Stocker nyomás alatt, Babler katasztrofális eredményekkel

Christian Stocker kancellár lényegesen rosszabbul teljesít. A megkérdezetteknek csupán 30 százaléka tartja vitathatatlannak az ÖVP vezetőjeként. Az ÖVP szavazóin belül azonban 67 százalék támogatja őt.

Az eredmény még drámaibb Andreas Babler, az SPÖ vezetője számára.

A megkérdezettek mindössze 9 százaléka tartja vitathatatlannak Babler SPÖ-vezetői pozícióját. 82 százalékuk viszont úgy véli, hogy Babler nem tartja kézben a pártját.

Még saját szavazói körében is minden, csak nem megnyugtató a kép: 31 százalék tartja biztosnak a pozícióját, míg 62 százalék az ellenkezőjét látja.

Borítókép: Andreas Babler, Christian Stocker, Beate Meinl-Reisinger (Fotó: AFP)