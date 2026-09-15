Egyre nagyobb nyomás alatt az osztrák kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A hangulat nem kedvező a szövetségi kormány számára. Ausztriában továbbra is az FPÖ a legerősebb párt, míg a kormánypártok támogatottsága egyre gyengébb.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 15. 16:50
Andreas Babler, Christian Stocker, Beate Meinl-Reisinger Fotó: HELMUT GRAF Forrás: APA-Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Stocker nyomás alatt, Babler katasztrofális eredményekkel

Christian Stocker kancellár lényegesen rosszabbul teljesít. A megkérdezetteknek csupán 30 százaléka tartja vitathatatlannak az ÖVP vezetőjeként. Az ÖVP szavazóin belül azonban 67 százalék támogatja őt.

Az eredmény még drámaibb Andreas Babler, az SPÖ vezetője számára.

A megkérdezettek mindössze 9 százaléka tartja vitathatatlannak Babler SPÖ-vezetői pozícióját. 82 százalékuk viszont úgy véli, hogy Babler nem tartja kézben a pártját.

Még saját szavazói körében is minden, csak nem megnyugtató a kép: 31 százalék tartja biztosnak a pozícióját, míg 62 százalék az ellenkezőjét látja.  

Borítókép: Andreas Babler, Christian Stocker, Beate Meinl-Reisinger (Fotó: AFP)

AusztriaFPÖkormánypártok

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektarr zoltán

Terror Háza – Az átöltözőszoba örök

Bayer Zsolt avatarja

A Terror Háza a miénk. Az is marad. Tarr Zoltán pedig azt csinál, amit akar, akkor is marad az, ami: semmi. Nulla. Dupla nulla.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.