Az IMF már a spájzban van? - megtudtuk, miről tárgyalt Erdőbényén a kormány, ez mindenkinek fájni fog

A valutaalap megint tudja, mit kell tenni

Az IMF korábbi, Magyarországról szóló értékelésében valóban azt javasolta, hogy hosszabb távon kezeljék a nyugdíj- és egészségügyi kiadások növekedéséből fakadó költségvetési nyomást, és a nyugdíjrendszer esetében többek között a nyugdíjkorhatár emelését is a lehetséges intézkedések között említette. A valutaalap emellett a lakossági energiaár-támogatások fokozatos kivezetését, illetve célzottabb támogatási rendszerrel való felváltását is javasolta.

A kérdés ugyanakkor a magyar költségvetés helyzete miatt különösen érzékeny lehet. Az idei büdzsében több száz milliárd forintos tételként jelenik meg a lakossági rezsivédelem:

a 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el erre a célra.

Hozzányúlnak a nyugdíjakhoz

Mindeközben az Erdőbényén tárgyalt jövő évi költségvetés egyik fontos eleme éppen a nyugdíjpolitika. A pénzügyminiszter korábbi közlése szerint a kormány nyugdíjreformot is beépítene a 2027-es büdzsébe, amelynek része lenne többek között a nyugdíjminimum jelentős emelése és a kisnyugdíjak sávos emelése. A kormány közlése szerint ezekre az intézkedésekre rendelkezésre áll a fedezet.

A Magyar Nemzet információi szerint így egyszerre két, egymással szorosan összefüggő kérdés kerülhetett az erdőbényei tárgyalások középpontjába: hogyan lehet finanszírozni az uniós forrásokból megvalósuló beruházások előfinanszírozását, illetve milyen költségvetési és strukturális feltételekkel lehet ehhez külső forrást bevonni.

A kormány hivatalosan egyelőre nem közölte, hogy született-e döntés hitelfelvételről, és ha igen, milyen összegű finanszírozásról, illetve milyen feltételek mellett. Az sem ismert, hogy az IMF-fel vagy uniós intézményekkel folytatott esetleges egyeztetések eljutottak-e konkrét hitelmegállapodás előkészítéséig.

3000 milliárd idén

Az ügyben kérdéseket intéztünk a pénzügyminisztérium felé. Amint érkezik válasz, frissítjük a cikkünket. Addig is kiegészítésképpen érdemes a közelmúlt néhány történését felidézni, ezek ugyanis erősítik értesülésünket. Az egyik a hitelfelvétellel függ össze, közelebbről azzal, hogy a kormányzat idén súlyos adósságba verte az országot, mégpedig részben éppen az uniós pénzek hazahozatala miatt.