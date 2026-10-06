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AfD rekordmagasságban, a CDU/CSU tovább zuhan, országos eredményeik is lesújtóak számukra

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A három németországi tartományi választás hatása most már egyértelműen jelentős az országos trendekre. A CDU/CSU zuhanásban van, míg az AfD újabb rekordmagasságba kúszik.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 06. 8:58
Friedrich Merz német kancellár Fotó: MICHAEL KAPPELER Forrás: DPA

Ezzel szemben a koalíciós partner, az SPD változatlanul alacsony szinten maradt. A szociáldemokraták 14,5 százalékon ragadtak, ugyanolyan gyengék, mint a harmadik helyen álló zöldek.

A baloldali pártok sem remekelnek

A Die Linke (A Baloldal) azonban aligha profitálhat a berlini választási győzelméből. Mindössze 0,5 százalékponttal nőtt, elérve a 10,5 százalékot. Úgy tűnik, a klánokhoz köthető bűnözéssel való kapcsolataik körüli vita némileg tompította az eufóriát.

Az FDP, amely szintén a választások egyik fő vesztese, és már egyik tartományi parlamentben sem képviselteti magát, szintén nem jutna be a Bundestagba: a 4,5 százalék fél százalékpontos növekedést jelent. A BSW változatlanul 3,5 százalékon áll.

A CDU/CSU és az SPD együttesen 32 százalékkal messze van a megújult kormányzó többségtől. A küszöb feletti parlamenti többség eléréséhez a Zöldeket is be kellene vonniuk. Ez 46,5 százalékot jelentene számukra, ami elegendő, mivel a szavazatok összesen 12,5 százalékát nem számolnák a küszöbérték miatt. 

Azonban, ha az FDP bejut a Bundestagba, még egy fekete–vörös–zöld koalíció is nehéz helyzetbe kerülhet. 

AfDCDU/CSUközvélemény-kutatásSzóljon hozzá!

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