AfD rekordmagasságban, a CDU/CSU tovább zuhan, országos eredményeik is lesújtóak számukra

Ezzel szemben a koalíciós partner, az SPD változatlanul alacsony szinten maradt. A szociáldemokraták 14,5 százalékon ragadtak, ugyanolyan gyengék, mint a harmadik helyen álló zöldek.

A baloldali pártok sem remekelnek

A Die Linke (A Baloldal) azonban aligha profitálhat a berlini választási győzelméből. Mindössze 0,5 százalékponttal nőtt, elérve a 10,5 százalékot. Úgy tűnik, a klánokhoz köthető bűnözéssel való kapcsolataik körüli vita némileg tompította az eufóriát.

Az FDP, amely szintén a választások egyik fő vesztese, és már egyik tartományi parlamentben sem képviselteti magát, szintén nem jutna be a Bundestagba: a 4,5 százalék fél százalékpontos növekedést jelent. A BSW változatlanul 3,5 százalékon áll.

A CDU/CSU és az SPD együttesen 32 százalékkal messze van a megújult kormányzó többségtől. A küszöb feletti parlamenti többség eléréséhez a Zöldeket is be kellene vonniuk. Ez 46,5 százalékot jelentene számukra, ami elegendő, mivel a szavazatok összesen 12,5 százalékát nem számolnák a küszöbérték miatt.

Umfrage Neuer Höchstwert für AfD: Vorsprung wächst auf 13 Punkte – Union fällt bei Insa auf 17,5 Prozent Bei Insa erreicht die AfD mit 30,5 Prozent einen neuen Höchstwert, CDU und CSU fallen weiter zurück. Der Abstand zwischen beiden wächst auf 13 Prozentpunkte. https://t.co/v1Z4ygUdAU — Gerhard Martin (@gerhard77675549) October 6, 2026

Azonban, ha az FDP bejut a Bundestagba, még egy fekete–vörös–zöld koalíció is nehéz helyzetbe kerülhet.