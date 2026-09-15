„A westminsteri korszak a végéhez közeledik”

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Meglepő lépés. Skócia, Wales és Észak-Írország első miniszterei történelmi jelentőségű megállapodást írnak alá Westminsterrel szembeni ellenállásról és a függetlenség felé való elmozdulásról.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 15. 14:40
John Swinney, Rhun ap Iorwerth, Mary Lou McDonald és Michelle O'Neill Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
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„Hatalmas változások kora”

A GB News brit hírportál beszámolója szerint O’Neill a sajtótájékoztatón azt mondta: „Hatalmas változások korában élünk, olyan változások korában, amelyek megállíthatatlanok, olyan változásokban, amelyek – bármit is mondjon bármelyik brit miniszterelnök – nem lesznek képesek feltartóztatni azt, ami most a szemünk előtt történik.”

Közös ügyünk az a megértés, hogy Westminster nem szolgálja és soha nem is fogja jól szolgálni a népünket. Közös ügyünk az önrendelkezéshez való jogunk, és a közös ügyünk az, hogy kollektíven biztosítsuk, hogy ez az üzenet Westminsterben is meghallják 

– fogalmazott. 

A vezetők felszólították az Egyesült Királyság kormányát, hogy „készítse el, tervezze meg és segítse elő az alkotmányos változásokat”.

A történelmi jelentőségű egyetértési megállapodás a gazdaság, az energia és a nemzetközi ügyek terén folytatott szorosabb együttműködésre vonatkozó ambíciókat is megfogalmaz. „A politikai helyzet változik ezeken a szigeteken. Most először fordul elő, hogy ezeken a szigeteken élő embereknek Skóciában, Walesben és Észak-Írországban olyan első minisztereik vannak, akik mind elkötelezettek az Egyesült Királyságtól való függetlenség mellett. Azok számára, akik ezeken a szigeteken figyelik az eseményeket, és azok számára, akik szerte a világon figyelik az eseményeket, nem is lehetne egyértelműbb jel arra, hogy Westminster ideje a végéhez közeledik” – áll az aláírt megállapodásban. 

Borítókép: A megállapodás aláírása (Fotó: AFP)

Észak-ÍrországSkóciaWalesÍrország

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