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Lázár Jánost 13 millióra bírságolta az erdészeti hatóság

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Súlyos bírságot és bontási kötelezettséget szabott ki rá az erdészeti hatóság – állítja Lázár János. A miniszter szerint egy tíz évvel ezelőtti mulasztás miatt indult ellene hivatalból eljárás, miközben saját tulajdonú területein jelentős összegeket fordított erdőtelepítésre és az erdőgazdálkodást szolgáló infrastruktúrára.

Gábor Márton
2026. 09. 15. 11:58
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Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook/Lázár János)

lázár jánoserdészetihatóságengedély

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