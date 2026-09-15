Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook/Lázár János)
Lázár Jánost 13 millióra bírságolta az erdészeti hatóság
Súlyos bírságot és bontási kötelezettséget szabott ki rá az erdészeti hatóság – állítja Lázár János. A miniszter szerint egy tíz évvel ezelőtti mulasztás miatt indult ellene hivatalból eljárás, miközben saját tulajdonú területein jelentős összegeket fordított erdőtelepítésre és az erdőgazdálkodást szolgáló infrastruktúrára.
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