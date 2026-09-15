Alkotmánybírák cseréje: Magyar Péter felügyelete alá került a testület

Viták az alkotmánybírák körül

A Tűzfalcsoport kitér a 70 év feletti alkotmánybírák helyzetére is. A portál szerint az esetleges kényszernyugdíjazásuk nemzetközi jogi vitákat is eredményezhet. Az elemzés felidézi, hogy konzervatív európai parlamenti képviselők korábban az Európai Bizottsághoz is fordultak a kérdés miatt. A Tűzfalcsoport szerint a kérdés a későbbiekben akár nemzetközi fórumokon is megjelenhet, így az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt is. Az esetleges jogsértés és az abból következő kártérítési felelősség azonban természetesen csak konkrét bírósági vagy hatósági döntések alapján állapítható meg.

Az elemzés végül külön foglalkozik Ligeti Miklós személyével is.

A Transpareny International korábbi vezetőjeként ismert jogász a parlamenti meghallgatáson arról beszélt, hogy vissza kell adni az Alkotmánybíróság méltóságát, és ebben ő is segítséget tudna nyújtani.

A Tűzfalcsoport ezt a kijelentést politikai összefüggésbe helyezi, és kifogásolja Ligeti korábbi civil szervezeti szerepvállalását. A portál szerint személye azért is figyelemre méltó, mert korábban a Tisza környezetében más, fontos közéleti tisztségre is felmerült a neve.