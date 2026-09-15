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Egy horrorvígjáték-sorozat tarolt az Emmy-gálán, Matthew Rhys pedig történelmet írt

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A Los Angeles-i 78. Primetime Emmy-gálán a friss sorozatok és a már jól ismert kedvencek egyaránt eredményesen szerepeltek. A legnagyobb győztesnek az Apple TV+ Widow’s Bay című sorozata bizonyult, amely a legjobb vígjátéksorozatnak járó elismerés mellett több színészi és alkotói díjat is begyűjtött. Matthew Rhys számára pedig különösen emlékezetes marad az este: a walesi színész két külön kategóriában is főszereplői Emmyt kapott.

Balázs D. Attila
2026. 09. 15. 12:35
Fotó: FREDERIC J. BROWN Forrás: AFP
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US actor Noah Wyle winner of Outstanding Lead Actor in a Drama Series and Outstanding Drama Series for "The Pitt" poses in the press room during the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Noah Wyle Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A női főszereplők között Rhea Seehorn győzött a Pluribus című sorozattal. 

A drámai mellékszereplők között Tom Pelphrey a Task című produkcióért, Allison Janney pedig a The Diplomatért kapta meg az Emmyt. A drámai rendezők között a Slow Horses alkotója, Saul Metzstein bizonyult a legjobbnak, míg a forgatókönyvírók kategóriájában Vince Gilligan, a Pluribus alkotója vehette át a szobrot.
A vígjátéksorozatok között a Widow’s Bay mellett a Hacks is fontos szerepet játszott. Jean Smart ismét elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó díjat Deborah Vance megformálásáért. A színésznő ezzel nyolcadik Emmyjét szerezte meg színészi kategóriában, és újabb fejezettel gyarapította az amerikai televíziózás egyik legelismertebb pályafutását. A Hacks ugyan ezúttal nem tudta megszerezni a legjobb vígjátéksorozat díját, de Jean Smart győzelme ismét bizonyította a sorozat és főszereplője tartós népszerűségét.

US actress Rhea Seehorn accepts the award for Outstanding Lead Actress in a Drama Series for "Pluribus" onstage during the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Rhea Seehorn Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP


A limitált sorozatok között is született meglepetés


A legjobb limitált vagy antológiasorozatnak a DTF St. Louis bizonyult. Ebben a kategóriában Matthew Rhys a The Beast in Me főszerepével szerezte meg második szobrát, a női főszereplők között pedig Sally Field nyert a Remarkably Bright Creatures című produkcióval. A valóságshow-k között a The Traitors bizonyult a legjobbnak, a varietéműsorok kategóriájában pedig a The Late Show with Stephen Colbert kapta az Emmyt. A legjobb animációs műsor díját a South Park nyerte el.

US comedian and writer Stephen Colbert winner of Outstanding Variety Series for "The Late Show with Stephen Colbert" and Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series for The Late Show digital/online program "Colbert Before Air" pose in the press room during the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
 Stephen Colbert Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP


Az idei Emmy-gálán az egyik legnagyobb meglepetés az új sorozatok előretörése volt. A Widow’s Bay néhány hónap alatt vált közönség- és szakmai sikerré, miközben a The Pitt, a Pluribus és a DTF St. Louis is bizonyította, hogy az amerikai televíziózás legfontosabb díjain továbbra is komoly verseny zajlik a nagy múltú és az új produkciók között.

 

emmydíjthe pittwidow ’ s bay

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