Egy horrorvígjáték-sorozat tarolt az Emmy-gálán, Matthew Rhys pedig történelmet írt

Noah Wyle Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A női főszereplők között Rhea Seehorn győzött a Pluribus című sorozattal.

A drámai mellékszereplők között Tom Pelphrey a Task című produkcióért, Allison Janney pedig a The Diplomatért kapta meg az Emmyt. A drámai rendezők között a Slow Horses alkotója, Saul Metzstein bizonyult a legjobbnak, míg a forgatókönyvírók kategóriájában Vince Gilligan, a Pluribus alkotója vehette át a szobrot.

A vígjátéksorozatok között a Widow’s Bay mellett a Hacks is fontos szerepet játszott. Jean Smart ismét elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó díjat Deborah Vance megformálásáért. A színésznő ezzel nyolcadik Emmyjét szerezte meg színészi kategóriában, és újabb fejezettel gyarapította az amerikai televíziózás egyik legelismertebb pályafutását. A Hacks ugyan ezúttal nem tudta megszerezni a legjobb vígjátéksorozat díját, de Jean Smart győzelme ismét bizonyította a sorozat és főszereplője tartós népszerűségét.

Rhea Seehorn Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP



A limitált sorozatok között is született meglepetés



A legjobb limitált vagy antológiasorozatnak a DTF St. Louis bizonyult. Ebben a kategóriában Matthew Rhys a The Beast in Me főszerepével szerezte meg második szobrát, a női főszereplők között pedig Sally Field nyert a Remarkably Bright Creatures című produkcióval. A valóságshow-k között a The Traitors bizonyult a legjobbnak, a varietéműsorok kategóriájában pedig a The Late Show with Stephen Colbert kapta az Emmyt. A legjobb animációs műsor díját a South Park nyerte el.

Stephen Colbert Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP



Az idei Emmy-gálán az egyik legnagyobb meglepetés az új sorozatok előretörése volt. A Widow’s Bay néhány hónap alatt vált közönség- és szakmai sikerré, miközben a The Pitt, a Pluribus és a DTF St. Louis is bizonyította, hogy az amerikai televíziózás legfontosabb díjain továbbra is komoly verseny zajlik a nagy múltú és az új produkciók között.