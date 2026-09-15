Öt újonc mellett egy visszatérő is van Marco Rossi keretében

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Kihirdette keretét a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Marco Rossi kedd délután Telkiben nevezte meg, hogy mely játékosokra számít a soron következő négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Doktorics Áron, Gundel-Takács Bence, Jurek Gábor, Szalai József és Várkonyi Bence személyében öt újonc is a 26 fős keret tagja, Csongvai Áron pedig rajtuk kívül egyedüliként olyan, aki júniusban nem kapott meghívót.

Wiszt Péter
2026. 09. 15. 13:05
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Polyák Attila
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A fiatalokat választja a kapitány

Yaakobishvilin kívül Baráth Péter, Dárdai Márton, Gruber Zsombor, Kovács Bendegúz, Nagy Zsolt, Schön Szabolcs és Szendrei Norbert azok, akik nyár elején kaptak meghívót, ezúttal viszont nem.

– Nagyjából hasonló képességek, statisztikák és teljesítmény esetén szívesebben hívom meg a fiatalabb futballistát. A jelenben dolgozunk, de a jövőt is építjük, mert a jövő a fiataloké – indokolta meg Marco Rossi a döntéseit, utalva arra, hogy az újonc mezőnyjátékosok közül Jurek 22, Szalai 23, Várkonyi és Doktorics pedig 24 éves.

A szövetségi kapitány szerint 

Tóth Alex azért szerepelhet kevés játékperce ellenére is a keretben, mert esetében fontosak a képességek, hogy önbizalmat szerezzen, és hogy élbajnokságban szerepel.

A kiegyenlítettnek vélt kvartettben Rossi nem szeretett volna esélyt latolgatni, pontosabban mindegyik találkozót háromesélyesnek nevezte – a cél viszont egyértelmű: visszajutni az A divízióba.

A magyar válogatott kerete

  • kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszeg), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn)
  • védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (Groningen), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool), Markgráf Ákos (Köbenhavn), Willi Orbán (Leipzig), Osváth Attila (Ferencváros), Callum Styles (West Bromwich), Szűcs Kornél (Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabag)
  • középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Famalicao), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK Athén)
  • támadók: Jurek Gábor (MTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Redzic Damir (Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Szalai József (Paks), Varga Barnabás (AEK Athén)

 

magyar válogatottkerethirdetésMarco RossiNemzetek Ligája

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