Öt újonc mellett egy visszatérő is van Marco Rossi keretében

A fiatalokat választja a kapitány

Yaakobishvilin kívül Baráth Péter, Dárdai Márton, Gruber Zsombor, Kovács Bendegúz, Nagy Zsolt, Schön Szabolcs és Szendrei Norbert azok, akik nyár elején kaptak meghívót, ezúttal viszont nem.

– Nagyjából hasonló képességek, statisztikák és teljesítmény esetén szívesebben hívom meg a fiatalabb futballistát. A jelenben dolgozunk, de a jövőt is építjük, mert a jövő a fiataloké – indokolta meg Marco Rossi a döntéseit, utalva arra, hogy az újonc mezőnyjátékosok közül Jurek 22, Szalai 23, Várkonyi és Doktorics pedig 24 éves.

A szövetségi kapitány szerint

Tóth Alex azért szerepelhet kevés játékperce ellenére is a keretben, mert esetében fontosak a képességek, hogy önbizalmat szerezzen, és hogy élbajnokságban szerepel.

A kiegyenlítettnek vélt kvartettben Rossi nem szeretett volna esélyt latolgatni, pontosabban mindegyik találkozót háromesélyesnek nevezte – a cél viszont egyértelmű: visszajutni az A divízióba.

A magyar válogatott kerete