Nemzetközileg elismert minősítést kapott az MBH Jelzálogbank

Az MBH Jelzálogbank 2022-ben első magyar hitelintézetként kapta meg a zöld védjegyként ismert európai Energiahatékony Jelzálog Védjegyet (Energy Efficient Mortgage Label – EEML), amely az energiahatékony ingatlanok finanszírozása iránti elkötelezettségét ismeri el. A most megszerzett európai Fedezett Kötvény Védjegy ehhez járul hozzá azzal, hogy a teljes fedezettkötvény-program transzparenciáját és nemzetközi megfelelőségét igazolja. A két európai védjegy együttes megléte jól szemlélteti, hogy az MBH Jelzálogbank megfelel a fenntartható finanszírozás és a nemzetközi tőkepiaci sztenderdek magas elvárásainak.