Az MBH Jelzálogbank 2022-ben első magyar hitelintézetként kapta meg a zöld védjegyként ismert európai Energiahatékony Jelzálog Védjegyet (Energy Efficient Mortgage Label – EEML), amely az energiahatékony ingatlanok finanszírozása iránti elkötelezettségét ismeri el. A most megszerzett európai Fedezett Kötvény Védjegy ehhez járul hozzá azzal, hogy a teljes fedezettkötvény-program transzparenciáját és nemzetközi megfelelőségét igazolja. A két európai védjegy együttes megléte jól szemlélteti, hogy az MBH Jelzálogbank megfelel a fenntartható finanszírozás és a nemzetközi tőkepiaci sztenderdek magas elvárásainak.
Nemzetközileg elismert minősítést kapott az MBH Jelzálogbank
Olyan nemzetközi minősítést kapott az MBH Jelzálogbank, amely erősíti az MBH Csoport iránti befektetői bizalmat, támogatja a nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátói jelenlétet, elősegíti a finanszírozási feltételek további optimalizálását, valamint hozzájárulhat a másodpiaci likviditás javulásához.
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