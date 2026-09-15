Rendkívüli

Bezárják a Terror Háza Múzeumot, menesztették Schmidt Máriát

Nemzetközileg elismert minősítést kapott az MBH Jelzálogbank

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Olyan nemzetközi minősítést kapott az MBH Jelzálogbank, amely erősíti az MBH Csoport iránti befektetői bizalmat, támogatja a nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátói jelenlétet, elősegíti a finanszírozási feltételek további optimalizálását, valamint hozzájárulhat a másodpiaci likviditás javulásához.

Fischer Patrícia
2026. 09. 15. 11:10
Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MBH Jelzálogbank 2022-ben első magyar hitelintézetként kapta meg a zöld védjegyként ismert európai Energiahatékony Jelzálog Védjegyet (Energy Efficient Mortgage Label – EEML), amely az energiahatékony ingatlanok finanszírozása iránti elkötelezettségét ismeri el. A most megszerzett európai Fedezett Kötvény Védjegy ehhez járul hozzá azzal, hogy a teljes fedezettkötvény-program transzparenciáját és nemzetközi megfelelőségét igazolja. A két európai védjegy együttes megléte jól szemlélteti, hogy az MBH Jelzálogbank megfelel a fenntartható finanszírozás és a nemzetközi tőkepiaci sztenderdek magas elvárásainak.

MBH Jelzálogbanktranszparenciaminősítés

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekbokros lajos

Humora a régi

Pilhál György avatarja

A nyugalom megzavarására alkalmas sorok következnek!

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.