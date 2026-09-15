Megszépült és megokosodott az egyik legnépszerűbb Volvo

Fotó: Volvo

Változatlan maradt az XC40 hajtáslánc-kínálata. Kétféle lágy hibrid benzinmotoros változat érhető el: a 163 lóerős B3 és a 197 lóerős B4. Mindkét kivitel alapja egy kétliteres, négyhengeres turbómotor, amelyhez elsőkerék-hajtás és hétfokozatú, duplakuplungos automata sebességváltó társul. Háromféle hajtáslánc elérhető az elektromos EX40 és EC40 modellekhez. A 238 lóerős, hátsókerék-hajtású Single Motor hatótávja 477 km (WLTP), a 252 lóerős, hátsókerék-hajtású Single Motor Extended Range hatótávja 575 km, míg a kétmotoros, összkerékhajtású Twin Motor Performance változat már 442 lóerőt kínál, és egy feltöltéssel 538 km-t képes megtenni.

Fotó: Volvo

Bár az XC40 korábban elérhető volt plug-in hibrid (PHEV) kivitelben is, jelenleg nem tervezik ilyen hajtáslánc újbóli bevezetését. Várhatóan az árak nem sokat fognak változni, jelenleg a benzinmotoros XC40 alapára 15,2 millió forint, az elektromos változat pedig 18 millió forinttól indul.