Hiába ígérték lapunknak Ursula von der Leyen biztosai, nem kaptunk választ a Tisza-kormányról szóló kérdéseinkre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Legutóbb hétfőre ígért választ lapunknak, azóta is mélyen hallgat az Európai Bizottság a Tisza-kormány vitatott intézkedései kapcsán: az Ursula von der Leyen vezette testület hónapok óta érdemi válasz nélkül hagyja a Magyar Péter kabinetjének jogalkotási módszereit firtató kérdéseket. Miközben Brüsszel korábban kiemelt éberséggel követte a magyar jogállamiság helyzetét, a köztársasági elnök és az alkotmánybírók elmozdítása, az ellenzéki politikusokat sújtó visszamenőleges hatályú kizárások, valamint a rendkívüli jogkörökkel felruházott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása után most látványosan kerüli a válaszadást.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 07. 5:39
Ursula von der Leyen Európai Bizottság látványos kerüli, hogy véleményezze a Tisza-kormány jogalkotási módszereit
Ursula von der Leyen Európai Bizottság látványos kerüli, hogy véleményezze a Tisza-kormány jogalkotási módszereit Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Nagy pácban van az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a Tisza-kormány miatt (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)
Nagy pácban van az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a Tisza-kormány miatt (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

Egy kicsit megértjük Ursula von der Leyen tehetetlenségét

Cikkünk megjelenésekor már szerda reggel van, a postaládánkba pedig semmilyen válasz nem érkezett, de még csak annyi sem, hogy

esetleg egy másik hétfőre gondoltak, mondjuk a mostani ciklus végén egy tetszőlegesre. Pedig mi igazán jóhiszeműek voltunk és vártunk is még két plusz napot cikkünk megjelenéséig, hátha valami közbejött a bizottsági munkatársaknak, és nem volt alkalmuk jelezni a késedelmet. 

A szerkesztőség több tagjával azért egy kicsit megértjük Ursula von der Leyenék tanácstalanságát, hiszen ennyire nyilvánvaló dolgok után nem mondhatják, hogy minden rendben van a Tisza-kormány intézkedéseivel, mert az egyébként is szebb napokat látott hitelüket rontanák tovább. Másfelől, nem mondhatják azt sem, hogy nincs rendben a jogállamiság Magyarországon, hiszen Magyar Péterék most adták fel Magyarország komplett függetlenségét a befagyasztott pénzekért cserébe. Kellemetlen lenne ezek után bevallani, hogy egyébként nincs rendben, amit itthon csinál a Tisza-kormány és a Tisza Párt.

Tisza-kormányTisza PártUrsula von der LeyenMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekMagyar Péter

Magyaros vendéglátás

Pilhál György avatarja

A magyar mellett már a norvég sajtót is habzó szájjal szidja a magyar miniszterelnök.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu