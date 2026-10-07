Hiába ígérték lapunknak Ursula von der Leyen biztosai, nem kaptunk választ a Tisza-kormányról szóló kérdéseinkre

Nagy pácban van az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a Tisza-kormány miatt (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

Egy kicsit megértjük Ursula von der Leyen tehetetlenségét

Cikkünk megjelenésekor már szerda reggel van, a postaládánkba pedig semmilyen válasz nem érkezett, de még csak annyi sem, hogy

esetleg egy másik hétfőre gondoltak, mondjuk a mostani ciklus végén egy tetszőlegesre. Pedig mi igazán jóhiszeműek voltunk és vártunk is még két plusz napot cikkünk megjelenéséig, hátha valami közbejött a bizottsági munkatársaknak, és nem volt alkalmuk jelezni a késedelmet.

A szerkesztőség több tagjával azért egy kicsit megértjük Ursula von der Leyenék tanácstalanságát, hiszen ennyire nyilvánvaló dolgok után nem mondhatják, hogy minden rendben van a Tisza-kormány intézkedéseivel, mert az egyébként is szebb napokat látott hitelüket rontanák tovább. Másfelől, nem mondhatják azt sem, hogy nincs rendben a jogállamiság Magyarországon, hiszen Magyar Péterék most adták fel Magyarország komplett függetlenségét a befagyasztott pénzekért cserébe. Kellemetlen lenne ezek után bevallani, hogy egyébként nincs rendben, amit itthon csinál a Tisza-kormány és a Tisza Párt.