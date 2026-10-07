Folytatódik Cristiano Ronaldo cirkusza, aki hazugnak nevezte a portugál szövetségi kapitányt

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Portugáliában továbbra sem nyugszanak a kedélyek a labdarúgó-válogatott körül. Cristiano Ronaldo, aki néhány nappal ezelőtt önként hagyta el a nemzeti csapatot, most elmagyarázta, mi történt és miért lépett le a válogatott mellől. Cristiano Ronaldo nem fogta vissza magát, szerinte a portugálok szövetségi kapitánya kétszer is hazudott.

Lantos Gábor
2026. 10. 07. 5:53
Cristiano Ronaldo: a történet itt nem ér véget Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP

Két nappal később a portugál csapat már Dániában tartózkodott, készült a következő meccsre. Ekkor került sor egy beszélgetésre a szövetségi kapitány és Ronaldo között. Erről Ronaldo így beszélt: „Nagyon őszinte beszélgetés volt. Megállapodtunk abban, hogy a kapitány a sajtóteremben is elmondja ugyanazt, amit itt mondott. Egyszerű megállapodás volt, az edző az igazság kimondásával a sajtótájékoztató elején lezárja az ügyet. 

Arról kellett volna beszélnie, hogy soha nem kértem, hogy játszhassak, hogy a kapitány javasolta a játékomat, és hogy hiba volt úgy elküldenie bemelegíteni, hogy aztán nem cserél be. Ő ezt megígérte. Ám a sajtótájékoztatón elhangzottaknak köze sem volt a megbeszéltekhez.

Olyan kifejezéseket és agressziót hallottam, amit érdemtelennek tartok. 

Ronaldo szerint közte és a szövetségi kapitány között született egy írásos megállapodás az ügyben. Ebben nyolc pontban rögzítették a történteket. Leírták, hogy bár a mester felkérte Ronaldót a 30 perces játékra, ez mégsem valósult meg. Az is szerepel ebben, hogy a mester nagy hibát követett el azzal, hogy egy Pelé vagy egy Maradona-szintű játékost elküldött melegíteni, de mégsem cserélte be. Leírták, hogy a portugál edző ragaszkodik Ronaldo válogatottbeli játékához. Ezek után viszont - ha hinni lehet Ronaldónak - a portugál szövetségi kapitány kihátrált a megegyezésből.

Ronaldo szerint ez volt az a pillanat, amikor Jorge Jesus másodszor is hazudott az ügyben. Ez pedig már a játékosnak is sok volt, aki ekkor döntötte el, hogy elhagyja a csapatot. „Nekem az igazság a legfontosabb az emberi kapcsolatokban. Még ha fáj, akkor is azt várom, hogy mondják el nekem az igazat. 

Ha valaki megszegi a szavát, akkor úgy érzem, hogy nincs ott a helyem. A válogatott csapattársaimtól bocsánatot kell kérnem a távozásért. Nem kellett volna ezt tennem, ezért engem terhel a felelősség. És a portugál emberektől is újra elnézést kérek, de nagy hatással volt rám, hogy megszegték a nekem adott szavukat.

Úgy éreztem, hogy attól a ponttól kezdve a jelenlétem csak ártana a csapatnak, így összepakoltam, és elmentem.”- mondta Ronaldo.

Ronaldo most hozzátette: tisztában van azzal, hogy a távozása miatt meg fogják őt büntetni. Szerinte az eseményeket a portugál szövetségnek kell értékelnie. A döntést ő elfogadja. Tudja, hogy csapatkapitányként sokkal nagyobb a felelőssége. Viszont úgy zárja a levelét, hogy nem szeretne még a nemzeti csapattól visszavonulni. Ezt írta: „Amikor a válogatottra gondolok, mindig a játék, a foci, a versenyzés jut eszembe. 

Akkor is erre gondoltam, amikor apám haláláról értesültem. Edzőtáborban voltunk, és ott maradtam a másnapi meccs végéig. Azt tettem meg a válogatottért, amire egyetlen klubért sem lettem volna hajlandó.

Szóval, ha fizikailag rendben leszek, játszom a klubcsapatomban, lövöm a gólokat, akkor remélem, hogy a rám kiszabott büntetés letelte után ismét rendelkezésre állhatok a válogatottban. Ez az igazság.”

Al-Nassr's head coach Jorge Jesus (L) embraces Cristiano Ronaldo as he gets substituted during the Saudi Super Cup semi-final football match between Al-Nassr and Al-Ittihad at the Hong Kong Stadium in Hong Kong on August 19, 2025. (Photo by Wun Suen / AFP)
Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus. Amikor még szent volt a béke - Fotó: WUN SUEN / AFP

A portugál labdarúgó-válogatott az első négy meccsét megnyerte a Nemzetek Ligájában és 12 pontjával vezeti a csoportot. Ez pedig azt jelenti, hogy a csapat már ott van ennek a sorozatnak az egyenes kieséses szakaszában. Hogy Ronaldo számára lesz-e visszatérés, azt most még nem lehet tudni. A portugál sajtóban persze máris elindultak a találgatások. 

Meg is kérdezték Jorge Jesus szövetségi kapitányt, mi lesz most? A mester azonban kitérő választ adott. Azt mondta, még nem volt ideje elolvasni Ronaldo nyilatkozatát.

(Ezt azért nehezen hiszi el az ember, de most lépjünk ezen túl - a szerk.) Megszólalt az ügyben az 1966-os angliai vb-n bronzérmet nyert egykori legendás játékos, António Simões is. A 82 éves egykori sztár szerint a háborúskodást azonnal be kell fejezni, mert ennek semmi értelme nincsen. 

 

 

 

Cristiano RonaldoJorge Jesusportugál labdarúgó válogatottSzóljon hozzá!

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