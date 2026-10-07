Folytatódik Cristiano Ronaldo cirkusza, aki hazugnak nevezte a portugál szövetségi kapitányt

Két nappal később a portugál csapat már Dániában tartózkodott, készült a következő meccsre. Ekkor került sor egy beszélgetésre a szövetségi kapitány és Ronaldo között. Erről Ronaldo így beszélt: „Nagyon őszinte beszélgetés volt. Megállapodtunk abban, hogy a kapitány a sajtóteremben is elmondja ugyanazt, amit itt mondott. Egyszerű megállapodás volt, az edző az igazság kimondásával a sajtótájékoztató elején lezárja az ügyet.

Arról kellett volna beszélnie, hogy soha nem kértem, hogy játszhassak, hogy a kapitány javasolta a játékomat, és hogy hiba volt úgy elküldenie bemelegíteni, hogy aztán nem cserél be. Ő ezt megígérte. Ám a sajtótájékoztatón elhangzottaknak köze sem volt a megbeszéltekhez.

Olyan kifejezéseket és agressziót hallottam, amit érdemtelennek tartok.

Ronaldo szerint közte és a szövetségi kapitány között született egy írásos megállapodás az ügyben. Ebben nyolc pontban rögzítették a történteket. Leírták, hogy bár a mester felkérte Ronaldót a 30 perces játékra, ez mégsem valósult meg. Az is szerepel ebben, hogy a mester nagy hibát követett el azzal, hogy egy Pelé vagy egy Maradona-szintű játékost elküldött melegíteni, de mégsem cserélte be. Leírták, hogy a portugál edző ragaszkodik Ronaldo válogatottbeli játékához. Ezek után viszont - ha hinni lehet Ronaldónak - a portugál szövetségi kapitány kihátrált a megegyezésből.

Ronaldo szerint ez volt az a pillanat, amikor Jorge Jesus másodszor is hazudott az ügyben. Ez pedig már a játékosnak is sok volt, aki ekkor döntötte el, hogy elhagyja a csapatot. „Nekem az igazság a legfontosabb az emberi kapcsolatokban. Még ha fáj, akkor is azt várom, hogy mondják el nekem az igazat.

Ha valaki megszegi a szavát, akkor úgy érzem, hogy nincs ott a helyem. A válogatott csapattársaimtól bocsánatot kell kérnem a távozásért. Nem kellett volna ezt tennem, ezért engem terhel a felelősség. És a portugál emberektől is újra elnézést kérek, de nagy hatással volt rám, hogy megszegték a nekem adott szavukat.

Úgy éreztem, hogy attól a ponttól kezdve a jelenlétem csak ártana a csapatnak, így összepakoltam, és elmentem.”- mondta Ronaldo.