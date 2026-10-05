Ronaldo miatt kifütyülték a szövetségi kapitányt, aki válaszában finoman odaszúrt a legendának

Portugália mind a négy meccsét megnyerte, s elsőként biztosította matematikailag is a helyét a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében. Ezt Pedro Proenca, a portugál szövetség elnöke kiemelte, hozzátéve, hogy most, hogy véget ért a meccsdömping, minden energiájukat arra fordíthatják, hogy tisztázzák a félreértést Ronaldo és Jesus között.

Jorge Jesus: Cristiano Ronaldón múlik, lesz-e még válogatott

Maga az edző teljesen nyitottnak tűnt arra, hogy újra bevesse Ronaldót a közeljövőben, ugyanakkor oda is szúrt a futballistának.

– Cristiano csak akkor nem fog visszatérni a válogatottba, ha ő maga nem akar. Amikor először behívtam, azt mondtam neki, hogy szükségem van rá, akár játszik, akár nem. Ez nem változott. Az emberek viszont olyan ügyből kerekítettek problémát, ahol valójában nem volt. Ma hány játékossal fordult már elő, hogy melegített, de végül nem állt be? Probléma lesz ebből? Nem. Cristianóval más a helyzet, mert ő egy ikon, de szerintem azzal sem volt probléma – foglalta össze az álláspontját Jorge Jesus, de azt is érzékeltette: a labda Ronaldo térfelén pattog.

Ahhoz, hogy két ember egyeségre jusson, beszélniük kell. Ez nem rajtam múlik.

Visszatérve a norvégok elleni mérkőzésre: A meccs végén Francisco Conceicao tizenegyest reklamált, ezért sárga lapot, majd a feltartott hüvelykujja miatt villámgyorsan még egyet kapott, így Portugália tíz emberrel fejezte be a meccset. A portugál szurkolók viszont a teljes találkozón úgy érezték, hogy valaki hiányzik a pályáról.