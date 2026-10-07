Nem sokkal a 0-7 után jött az újabb focidráma Horvátországban

Gól a tizedik másodpercben Budapesten

Nem mindennapi góllal szerezte meg a győzelmet a Vasas Fáy utcai stadionjában Fehéroroszország csapata a finn válogatott ellen a C-osztály kedd esti mérkőzésén.

A meccs egyetlen gólja ugyanis a találkozó 14. másodpercében született, ez lett ennek a sorozatnak az eddigi leggyorsabb találata.

A finnek ezzel ezt a meccset elvesztették, mert semmilyen válaszuk nem érkezett. A vereség nagy botrányt okozott Finnországban. Tuukkla Kotimäki, aki szakkommentátorként volt ott a meccsen, azt mondta, hogy a finn csapat szövetségi kapitányát azonnal ki kell rúgni. „Nem hiszem, hogy bármilyen okot találhatunk arra, hogy a mester folytassa a munkát Finnország vezetőedzőjeként. Ez a Fehéroroszország elleni vereség volt az utolsó szög Jacob Friis koporsójában” – mondta Tuukkla Kotimäki.

Magyar gól Asztanában

Kedden este a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Turi Géza Dávid - aki a meccs napján ünnepelte a születésnapját - bombagólt lőtt a feröeri csapat színeiben Asztanában a Kazahsztán elleni mérkőzésen. A feröeri együttes azonban hiába vezetett 2-0-ra, a végeredmény mégis 2-2 lett.

A Nemzetek Ligája keddi játéknapjának eredményei:

A-osztály: Horvátország–Spanyolország 1-2 és Anglia–Csehország 3-0.

B-osztály: Skócia–Szlovénia 1-2 és Svájc-Észak-Macedónia 3-0.

C-osztály: Fehéroroszország–Finnország 1-0, Kazahsztán–Feröer 2-2, Albánia–San Marino 2-1, Észtország–Izland 0-0, Luxemburg–Bulgária 0-2, Moldova–Szlovákia 0-4.