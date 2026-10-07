Abascal a választókban bízik, Brüsszel aggódik

Abascal egyébként szívélyesnek és üzletiesnek nevezte kapcsolatát Alberto Núnez Feijóo-val, a PP vezetőjével, mondván, hogy „a diagnózis egy részében egyetértettek, de a gyógymódokban valószínűleg nem”.

Bevándorlás a kampány középpontjában

Abascal a ceutai helyzetre utalva arról beszélt, hogy a spanyolok a város megszállása után is az urnához fognak járulni.

Sánchezt Marokkó jelöltjének nevezte, és a július végi tömeges határátlépést bizonyítékként kezeli. Mint mondta, a spanyol kormány nem védte meg a határt, nem küldte vissza az illegálisan belépőket, és nem szállt szembe Rabattal.

A bevándorlás központi témája lesz a spanyol jobboldal kampányának, és a két párt ugyanazokért a szavazókért verseng ebben a kérdésben. A PP nyár óta szintén keményebb álláspontra helyezkedett a határellenőrzéssel és a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatban.

Abascal a szocialistákat övező korrupciós nyomozásokra, a januári adamuzi vasúti katasztrófára és a 2024-es valenciai áradásokra is rámutatott, mint a kormányzati kudarcok további bizonyítékaira, amelyek a Vox következő nyolc hétben kampányának középpontját képezik majd.