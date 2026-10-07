Abascal a választókban bízik, Brüsszel aggódik

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A spanyol választások közeledtével felerősödtek az aggódó hangok Brüsszelben, amelyek arról szólnak, hogy ha Spanyolországban a jobboldal kerülne hatalomra, az megzavarhatná azt az informális szövetséget, amelyre Ursula von der Leyen támaszkodik. A spanyol jobboldali Vox párt vezetője közben arra figyelmeztet, hogy a választók ne bízzanak a közvélemény-kutatásokban, és menjenek el szavazni.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 07. 5:40
Pedro Sanchez Fotó: FRANCESCO MILITELLO MIRTO Forrás: NurPhoto

Abascal egyébként szívélyesnek és üzletiesnek nevezte kapcsolatát Alberto Núnez Feijóo-val, a PP vezetőjével, mondván, hogy „a diagnózis egy részében egyetértettek, de a gyógymódokban valószínűleg nem”.

Bevándorlás a kampány középpontjában

Abascal a ceutai helyzetre utalva arról beszélt, hogy a spanyolok a város megszállása után is az urnához fognak járulni. 

Sánchezt Marokkó jelöltjének nevezte, és a július végi tömeges határátlépést bizonyítékként kezeli. Mint mondta, a spanyol kormány nem védte meg a határt, nem küldte vissza az illegálisan belépőket, és nem szállt szembe Rabattal.

A bevándorlás központi témája lesz a spanyol jobboldal kampányának, és a két párt ugyanazokért a szavazókért verseng ebben a kérdésben. A PP nyár óta szintén keményebb álláspontra helyezkedett a határellenőrzéssel és a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatban.

Abascal a szocialistákat övező korrupciós nyomozásokra, a januári adamuzi vasúti katasztrófára és a 2024-es valenciai áradásokra is rámutatott, mint a kormányzati kudarcok további bizonyítékaira, amelyek a Vox következő nyolc hétben kampányának középpontját képezik majd.

Brüsszelben már előre aggódnak a spanyol választás miatt

Pedro Sánchez veresége a spanyolországi előrehozott választásokon destabilizálhatja az EU-t, mivel a szocialisták és demokraták hátra szorulnának Brüsszelben, és konfrontatívabb álláspontra kényszerítik őket – aggódik a Politico brüsszeli lap, és a lapnak nyilatkozók. Sánchez, az egyetlen szocialista elkötelezettségű vezető, aki jelenleg egy nagy EU-tagállamot irányít, balközép ellensúlyt biztosított a nagyrészt jobbközép által uralt Tanács döntéseivel szemben. Spanyolország törvényhozói alkotják az S&D legnagyobb nemzeti delegációját az Európai Parlamentben, és amikor Sánchez megállapodásra jut a Tanáccsal, a spanyol európai parlamenti képviselők általában át tudják vinni álláspontját a csoporton, még a belső ellenzékkel szemben is – írja a Politico. A brüsszeli lapnak nyilatkozva szocialista és demokrata törvényhozók arra figyelmeztettek, hogy 

Egy madridi kormányváltás felborítaná ezt a megállapodást. 

A Politico is felhívja a figyelmet arra, hogy a közvélemény-kutatások azt sugallják, hogy az ország a jobbközép Néppárt által vezetett kormányra szavazna, amely valószínűleg a szélsőjobboldali Vox párttal működne együtt.

Egy magas rangú szocialista törvényhozó azt mondta, hogy Sánchez segített „kiegyensúlyozni” a döntéseket a vezetők asztalánál, és távolmaradása megzavarná a szocialisták, a liberálisok és a jobbközép Európai Néppárt informális szövetségét, amelyre Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke a jogszabályok elfogadásában támaszkodik.

Az S&D másutt is veszített a pozíciójából már brüsszeli pozíciójából. Amióta a 2024-es európai parlamenti választások jobbra tolták a Parlamentet, az EPP elfogadott néhány törvényt jobboldali frakciókkal. A szocialistáknak kevesebb a képviseletük a nemzeti kormányokban, és kevesebb saját biztosuk van, ami ismétlődő feszültségeket és a szövetség helyreállítására irányuló kísérleteket szít. 

Sánchez távozásával az utolsó balközép vezetők a dán Mette Frederiksen és a máltai Robert Abela lennének, és Magdalena Andersson, aki a svéd kormányalakításon dolgozik.

Borítókép: Pedro Sanchez (Fotó: AFP)

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