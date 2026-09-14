Roszatom: készen állunk a párbeszédre Paks II. jövőjéről

Lihacsov kiemelte, hogy a beruházásban jelentős arányban vesznek részt magyarországi és más európai vállalatok. Eközben Oroszországban gőzerővel folyik a Paks II. reaktorainak gyártása, és készülnek a francia beszállítótól érkező turbinaberendezések is.

A Roszatom vezetője ugyanakkor utalt arra, hogy a magyar kormány jelenleg újragondolja a projektet.

„Természetesen megértjük, hogy a magyar kormány jelenleg újragondolja a projektet” – fogalmazott Lihacsov, hozzátéve, hogy a Roszatom kész a párbeszédre szakértői, vezetői és kormányzati szinten is. A vállalat azt is várja, hogy Budapest milyen javaslatokat tesz a további munka struktúrájára.

A Duna alacsony vízállására is felkészítették

A Roszatom vezérigazgatója a Paks II. biztonságával kapcsolatban a Duna idei rendkívül alacsony vízállását is szóba hozta. Szerinte a projekt tervezésekor figyelembe vették a paksi telephely sajátosságait és olyan műszaki megoldásokat alkalmaztak, amelyek lehetővé teszik az atomerőmű biztonságos működését a jelenleginél is kedvezőtlenebb hidrológiai körülmények között.

Lihacsov szerint az eddig elvégzett munka, a lefektetett műszaki alapok és a gyakorlati építési tapasztalatok megfelelő alapot teremtenek a beruházás folytatásához. Úgy fogalmazott: véleménye szerint ezek alapján senki nem lesz képes Magyarországon az általuk tervezettnél biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni.