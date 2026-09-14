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Roszatom: készen állunk a párbeszédre Paks II. jövőjéről

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A Roszatom szerint jól halad a Paks II. Atomerőmű építése, miközben a vállalat kész egyeztetni a magyar kormánnyal a projekt további megvalósításáról. Alekszej Lihacsov vezérigazgató szerint a beruházás eddig lefektetett alapjai és az elvégzett munka olyan kiindulópontot jelentenek, amelyre biztonságosan és energiahatékonyan lehet építeni. A Roszatom vezetője arról is beszélt, hogy a Paks II. tervezésénél a Duna szélsőségesen alacsony vízállásával is számoltak.

Magyar Nemzet
2026. 09. 14. 18:23
Paks II. Atomerőmű első betonöntési ünnepségét, amellyel megkezdődött az építési területén a Paksi Atomerőmű 5. blokk reaktorépületének alapozása Fotó: Polyák Attila
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Lihacsov kiemelte, hogy a beruházásban jelentős arányban vesznek részt magyarországi és más európai vállalatok. Eközben Oroszországban gőzerővel folyik a Paks II. reaktorainak gyártása, és készülnek a francia beszállítótól érkező turbinaberendezések is.

A Roszatom vezetője ugyanakkor utalt arra, hogy a magyar kormány jelenleg újragondolja a projektet.

„Természetesen megértjük, hogy a magyar kormány jelenleg újragondolja a projektet” – fogalmazott Lihacsov, hozzátéve, hogy a Roszatom kész a párbeszédre szakértői, vezetői és kormányzati szinten is. A vállalat azt is várja, hogy Budapest milyen javaslatokat tesz a további munka struktúrájára.

A Duna alacsony vízállására is felkészítették

A Roszatom vezérigazgatója a Paks II. biztonságával kapcsolatban a Duna idei rendkívül alacsony vízállását is szóba hozta. Szerinte a projekt tervezésekor figyelembe vették a paksi telephely sajátosságait és olyan műszaki megoldásokat alkalmaztak, amelyek lehetővé teszik az atomerőmű biztonságos működését a jelenleginél is kedvezőtlenebb hidrológiai körülmények között.

Lihacsov szerint az eddig elvégzett munka, a lefektetett műszaki alapok és a gyakorlati építési tapasztalatok megfelelő alapot teremtenek a beruházás folytatásához. Úgy fogalmazott: véleménye szerint ezek alapján senki nem lesz képes Magyarországon az általuk tervezettnél biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni.

Paks II. megvalósítása Magyarország energiaellátásának egyik meghatározó beruházása lehet: a két új, egyenként 1200 megawattos blokk a meglévő paksi blokkok mellett jelentősen növelheti a hazai nukleáris kapacitást.

A nukleáris energia szerepe felértékelődött

Lihacsov a NAÜ közgyűlésén elmondott beszédében arról is beszélt, hogy a világ országainak túlnyomó többsége mára elfogadta a nukleáris energia szükségességét. Szerinte ugyanakkor új kihívást jelent, hogy a nukleáris létesítményeket egyre gyakrabban érik támadások.

A Roszatom vezetője elsősorban a zaporizzsjai atomerőmű körüli helyzetre hívta fel a figyelmet. Rafael Grossival folytatott tárgyalásán a nukleáris és fizikai biztonság mellett Energodar helyzetét is áttekintették.

Lihacsov szerint az elmúlt hónapokban több száz drón- és tüzérségi támadás érte az erőművet és környezetét. A Roszatom vezetője azt várja a NAÜ-től, hogy a támadások dokumentálása mellett azok felelőseit is azonosítsa.

Grossi megerősítette, hogy a NAÜ kész segítséget nyújtani a nukleáris biztonság fenntartásában, és folytatná az együttműködést Oroszországgal a zaporizzsjai atomerőmű biztonságának garantálása érdekében.

Az SMR-ekben is lát lehetőséget a Roszatom

Lihacsov a nukleáris ipar jövőjéről szólva a kis moduláris reaktorok, vagyis az SMR-ek szerepét is kiemelte. Szerinte ezek a technológiák elsősorban távoli, elszigetelt térségekben, nagy ipari projektek energiaellátásában, illetve úszó atomerőművekben lehetnek versenyképesek.

A Roszatom jelenleg mintegy 30 SMR-projekten dolgozik különböző megvalósítási szakaszokban. A vállalat RITM típusú reaktorai közül eddig 15 készült el, miközben további fejlesztések is zajlanak.

RoszatomatomerőműPaks II Zrt

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