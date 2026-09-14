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Infantino újabb háborúja: most már a játékosok is nekimentek a FIFA-nak

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A FIFA ugyan visszavonta a futballvilágot alapjaiban felbolygató befektetési tervét, de a botrány ezzel korántsem ért véget. A FIFPRO Europe szerint éppen az ügy mutatta meg, mennyire súlyos problémák vannak a világszövetség döntéshozatali rendszerében. A játékosok most átfogó reformokat követelnek, és azt szeretnék, ha a futball legfontosabb szereplői nem maradnának kívül a stratégiai döntéseken. Ezzel új fejezet nyílt a Gianni Infantino elleni háborúban.

Lantos Gábor
2026. 09. 14. 17:48
Gianni Infantino, a FIFA elnöke magyaráz Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
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Kevesebb pénzt kapnak a válogatottak

A FIFPRO a FIFA pénzügyi rendszerét is kritizálta. A tanulmány szerint a világbajnokság bevételeinek egyre kisebb része jut el közvetlenül a résztvevő nemzeti szövetségekhez. A számítás szerint 2006-ban a torna bevételeinek 10,5 százalékát osztották szét díjazásként, 2026-ban ez az arány már csak körülbelül 7,7 százalék volt. 

Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy közben a világbajnokság kereskedelmi bevételei jelentősen növekedtek.

A FIFPRO ugyanakkor hangsúlyozta: támogatja, hogy a FIFA több pénzt juttasson a kisebb és fejlődő futballnemzeteknek. A probléma szerintük nem a szolidaritási rendszer célja, hanem az, ahogyan az ilyen döntéseket meghozzák.

A szervezet szerint a jövőbeni hasonló programokat közösen, átlátható módon kell kidolgozni, és nem történhet meg újra, hogy egyetlen vezetői központból próbáljanak keresztülvinni egy ekkora jelentőségű változtatást.

Nemcsak Infantino személye a célpont

A mostani támadás azért különösen fontos, mert a FIFPRO már nem pusztán egy konkrét FIFA-tervet kritizál. A szervezet azt szeretné, hogy független vizsgálat világítsa át a FIFA Tanácsának és az elnöki hivatalnak a döntéshozatali rendszerét, és olyan garanciák szülessenek, amelyek megakadályozzák, hogy a jövőben egyetlen vezető önállóan dönthessen a futball egészét érintő stratégiai és kereskedelmi kérdésekben. A játékosok azt is követelik, hogy a futball irányításában formálisan is kapjanak helyet a játékosok, a klubok és a ligák, ne csak a nemzeti szövetségek. A Reuters forrásai szerint ugyanakkor szeptember elejére az Infantino mögött álló szavazati többség ismét elegendőnek tűnt a 2027-es újraválasztáshoz. Emiatt ellenfelei között már arról folyik a vita, hogy nem feltétlenül az elnök leváltása, hanem az elnöki hatalom korlátozása lehet a reálisabb cél.

 

Gianni InfantinoUEFAFIFPro

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