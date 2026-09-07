A Roszatom megszólalt Paks II csúszása kapcsán

A vállalat akkor részletesen visszautasította a vádakat, csak úgy, mint az egyiptomi Atomerőművi Hatóság (NPPA) és a egyiptomi Nukleáris és Sugárvédelmi Hatóság (ENRRA), amely közleményében azt írta:

az El Dabaa atomerőmű építése a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően zajlik, szigorú hazai felügyelet és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség folyamatos ellenőrzése mellett.

Az orosz külügyminisztérium a mostani cikk kapcsán sem reagált közvetlenül, korábban viszont hosszabb közleményben hamis hírnek nevezte a Politico Roszatommal kapcsolatos beszámolóit. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója pedig arról beszélt nemrégiben, hogy a projektek Indiában, Kínában, Törökországban, Egyiptomban, Iránban, Banglades­ben és Magyarországon egyaránt zökkenőmentesen haladnak. Kiderült az is, hogy a Politico cikkének megjelenése előtt jelentette be az egyiptomi energetikai miniszter, hogy még két atomerőművi blokk építésének lehetőségét vizsgálják.