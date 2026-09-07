A Roszatom megszólalt Paks II csúszása kapcsán

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Újabb, igazolt háttér nélküli dokumentumot mutatott be a Politico című brüsszeli lap.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 07. 12:04
A Paks II atomerőmű 6. blokkjának munkagödre Forrás: Paks II. Zrt.
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A vállalat akkor részletesen visszautasította a vádakat, csak úgy, mint az egyiptomi Atomerőművi Hatóság (NPPA) és a egyiptomi Nukleáris és Sugárvédelmi Hatóság (ENRRA), amely közleményében azt írta:

az El Dabaa atomerőmű építése a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően zajlik, szigorú hazai felügyelet és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség folyamatos ellenőrzése mellett.

Az orosz külügyminisztérium a mostani cikk kapcsán sem reagált közvetlenül, korábban viszont hosszabb közleményben hamis hírnek nevezte a Politico Roszatommal kapcsolatos beszámolóit. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója pedig arról beszélt nemrégiben, hogy a projektek Indiában, Kínában, Törökországban, Egyiptomban, Iránban, Banglades­ben és Magyarországon egyaránt zökkenőmentesen haladnak. Kiderült az is, hogy a Politico cikkének megjelenése előtt jelentette be az egyiptomi energetikai miniszter, hogy még két atomerőművi blokk építésének lehetőségét vizsgálják.

A Siemens kiszállt, Magyar Péter felülvizsgál

A Paks II kivitelezését a Roszatom vezeti, magyar, francia és orosz beszállítói hálózattal, a beruházást pedig a magyar állami tulajdonú Paks II Zrt. felügyeli. A német Siemens Energy tavaly februárban szállt ki a projektből, miután hosszan húzódó vita alakult ki a berlini exportengedély elmaradása miatt. Magyar Péter miniszterelnökként nyíltan Oroszország-kritikus politikusként lépett fel, felülvizsgálat alá vonta a beruházást. A Paks II Zrt. szóvivője a lapnak küldött nyilatkozatában a beruházás összetettségére hivatkozva közölte, hogy a felülvizsgálat lezárulása után tudnak majd részletesebb és pontosabb tájékoztatást adni. A magyar kormány több megkeresésre sem reagált.

 

paks iipoliticoroszatom

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