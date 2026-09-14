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Három vb-meccsen 26 gólt kapott, mégis ünneplik a labdarúgókapust

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Óceánia képviseletében Új-Kaledónia is kijutott a Lengyelországban jelenleg is zajló U20-as női labdarúgó-világbajnokságra. A csapat három vereséggel zárta a csoportkört. Spanyolország ellen 11-0-ra, Kína ellen 5-0-ra kaptak ki, míg Nigéria 10-1-re verte meg őket. Új-Kaledónia kapujában egy olyan játékos állt, aki tehát 26 gólt kapott, mégis, hősként ünneplik őt.

Lantos Gábor
2026. 09. 14. 18:24
Már a világsajtó is felfigyelt az új-kaledóniai kapusra Forrás: Facebook
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Aben a Kína elleni első csoportmeccsen is remekül védett. Ezen a találkozón Új-Kaledónia 5–0-ra kikapott, de a kapus teljesítményének köszönhetően a csapat az első félidőt még 0–0-s döntetlennel zárta. 

Aben ezen a találkozón megsérült, ennek ellenére folytatta a játékot. A spanyolok ellen pedig újra ő állt a kapuban.

Aben 2008. február 5-én született Új-Kaledóniában, 168 centiméter magas, és jelenleg az AS Wetr játékosa. Nem egy európai topakadémia kapusa, nem valamelyik világhírű klub utánpótlásából érkezett, hanem egy olyan országból, amelynek női futballja egyáltalán nem számottevő. A FIFA szerint Új-Kaledóniában a női akadémiai képzés csak 2019-ben indult el. 

A nigériaiak elleni harmadik mérkőzés aztán újabb súlyos vereséget hozott: 10–1 lett a végeredmény az afrikai csapat javára.  Ez azt jelentette, hogy Új-Kaledónia három mérkőzésen összesen 26 gólt kapott, és a csoport utolsó helyén végzett. Mindhárom mérkőzésen Elizabeth Aben állt a kapuban. A Nigéria elleni meccs előtt a nigériai sajtó is külön megemlítette, hogy a korábbi eredmények nem feltétlenül tükrözik Új-Kaledónia teljesítményét – elsősorban Aben miatt.

Hogy mi lesz a sorsa a fiatal kapusnak, azt ma még nem tudni. Most mindenesetre úton van hazafelé, a távoli Új-Kaledóniába.

 

FIFASpanyolországÚj-Kaledónia

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