Három vb-meccsen 26 gólt kapott, mégis ünneplik a labdarúgókapust

Aben a Kína elleni első csoportmeccsen is remekül védett. Ezen a találkozón Új-Kaledónia 5–0-ra kikapott, de a kapus teljesítményének köszönhetően a csapat az első félidőt még 0–0-s döntetlennel zárta.

Aben ezen a találkozón megsérült, ennek ellenére folytatta a játékot. A spanyolok ellen pedig újra ő állt a kapuban.

Aben 2008. február 5-én született Új-Kaledóniában, 168 centiméter magas, és jelenleg az AS Wetr játékosa. Nem egy európai topakadémia kapusa, nem valamelyik világhírű klub utánpótlásából érkezett, hanem egy olyan országból, amelynek női futballja egyáltalán nem számottevő. A FIFA szerint Új-Kaledóniában a női akadémiai képzés csak 2019-ben indult el.

A nigériaiak elleni harmadik mérkőzés aztán újabb súlyos vereséget hozott: 10–1 lett a végeredmény az afrikai csapat javára. Ez azt jelentette, hogy Új-Kaledónia három mérkőzésen összesen 26 gólt kapott, és a csoport utolsó helyén végzett. Mindhárom mérkőzésen Elizabeth Aben állt a kapuban. A Nigéria elleni meccs előtt a nigériai sajtó is külön megemlítette, hogy a korábbi eredmények nem feltétlenül tükrözik Új-Kaledónia teljesítményét – elsősorban Aben miatt.

Hogy mi lesz a sorsa a fiatal kapusnak, azt ma még nem tudni. Most mindenesetre úton van hazafelé, a távoli Új-Kaledóniába.