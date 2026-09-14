Azbesztügy: megérkezett lapunkhoz az ügyészség válasza

Zalaegerszegnek is lépnie kellett a kormány lassúsága miatt

A kormány lassúsága miatt, korábban már hasonló lépeseket tett a szennyezésben szintén érintett Zalaegerszeg vezetése, méghozzá a város tulajdonában lévő cég, a Zala-Müllex Kft. szakembereinek közreműködésével.

Balaicz Zoltán polgármester akkori bejegyzéséből kiderült, mindezzel országosan is elsők voltak az ügy megoldásában, méghozzá komplex technikát alkalmazva.

A Zala Müllex Kft. szakemberei a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően, védőfelszerelésben végezték el a munkát. Végül szeptember 2-án megjelent a vidék- és településfejlesztési miniszter rendelete. Azután, hogy Szombathely magára vállalta a költségek jelentős részét. A kormány hivatalba lépése óta hosszú hónapokra volt szükség ahhoz, hogy egy akut környezeti és egészségügyi problémát Magyar Péterék kezelni tudjanak.