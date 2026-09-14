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Azbesztügy: megérkezett lapunkhoz az ügyészség válasza

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Azbesztügy: megérkezett lapunkhoz az ügyészség válasza

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Továbbra is folyamatban van környezetkárosítás bűntettének gyanúja miatt a nyomozás az országos azbesztbotránnyal összefüggésben. Az ügyészség a Magyar Nemzet megkeresésére azt írta, hogy az ügyben az osztrák hatóságokat is megkeresték, de válasz tőlük még nem érkezett. A szennyező anyag a gyanú szerint ausztriai bányákból kerülhetett Magyarországra.

Pámer Dávid
2026. 09. 14. 17:05
Forrás: Zalai Hírlap
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Zalaegerszegnek is lépnie kellett a kormány lassúsága miatt

A kormány lassúsága miatt, korábban már hasonló lépeseket tett a szennyezésben szintén érintett Zalaegerszeg vezetése, méghozzá a város tulajdonában lévő cég, a Zala-Müllex Kft. szakembereinek közreműködésével.

Balaicz Zoltán polgármester akkori bejegyzéséből kiderült, mindezzel országosan is elsők voltak az ügy megoldásában, méghozzá komplex technikát alkalmazva. 

A Zala Müllex Kft. szakemberei a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően, védőfelszerelésben végezték el a munkát. Végül szeptember 2-án megjelent a vidék- és településfejlesztési miniszter rendelete. Azután, hogy Szombathely magára vállalta a költségek jelentős részét. A kormány hivatalba lépése óta hosszú hónapokra volt szükség ahhoz, hogy egy akut környezeti és egészségügyi problémát Magyar Péterék kezelni tudjanak.

Érdemes felidézni azt is, hogy a 2010-es vörösiszap-katasztrófánál a gát átszakadásának napján megindult a mentés, a sérültek kimentése és a védekezés, néhány napon belül pedig rendkívüli intézkedések és országos koordináció követte a beavatkozást.  

 

vas vármegyei főügyészségazbesztMagyar Péter

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