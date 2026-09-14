A kormány nagyot nyerészkedik a magyar autósokon még a dízeleseknek bevezetett támogatással együtt is

– A Tisza dízeleseknek biztosított támogatása azonban mindkét javaslatnál kisebb, elégtelen, érdemi segítséget nem igazán adó kedvezmény. Ismét egy be nem tartott tiszás ígérettel kell szembesülniük a magyaroknak: nem őrzik meg azt, ami az Orbán-kormány alatt jó volt a családoknak és a vállalkozásoknak – tette hozzá.