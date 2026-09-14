A kormány nagyot nyerészkedik a magyar autósokon még a dízeleseknek bevezetett támogatással együtt is

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A drága üzemanyagok miatti többletbevétel nagyobb, mint például a szociális tűzifaprogram teljes éves költsége.

Kiss Gergely
2026. 09. 14. 15:28
A kormány kaszál az üzemanyagokon, miközben a dízeleseknek meg csak morzsát dob Fotó: Vémi Zoltán
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– A Tisza dízeleseknek biztosított támogatása azonban mindkét javaslatnál kisebb, elégtelen, érdemi segítséget nem igazán adó kedvezmény. Ismét egy be nem tartott tiszás ígérettel kell szembesülniük a magyaroknak: nem őrzik meg azt, ami az Orbán-kormány alatt jó volt a családoknak és a vállalkozásoknak – tette hozzá. 

üzemanyagTisza-kormánydízel

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