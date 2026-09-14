Bayer Zsolt: Francesca – mint mindig

De akkor homofób lett volna Szent Pál? Ha az lett volna, még indokolatlanabb lenne az ő szeretethimnuszát a „love is love” jegyében idézgetni – ilyesmiről azonban szó nincs. Hogy keresztényeket üldözött, azt feljegyezte a történetírás, de hogy akár csak egy homoszexuálisnak is ártott volna valaha, annak nincs semmi nyoma.

Egy katolikus elitiskolában végzett jogásznak nyilván nem kell magyaráznom, de azért ismételjük át: ami a szeretetet és a szerelmet illeti, a görög nyelv bölcsen megkülönbözteti egymástól az erósz, a filia és az agapé fogalmakat. Az erósz jelenti az érzéki, testi szerelmet, a szenvedélyt (a Playboy-fotót); a filia az igaz barátságot, a szellemi-lelki közösséget; az agapé pedig az önzetlen, feltétel nélküli isteni szeretetet, amely tudatos döntés is: hogy bármilyen vagy is, kész vagyok áldozatot hozni érted.

Mármost Pál görög nyelven írt leveleiben mit látunk? Hogy a szeretethimnuszban következetesen az agapé szót használja (lásd a miniszterelnök által idézett mondat eredetijét: „νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη”). Miközben részletezi is, hogy miféle szeretetről van szó: olyanról, amely türelmes, nem keresi a magáét, a rosszat föl nem rója, s amely mindent eltűr, mindent elvisel.

Az kétségkívül igaz, hogy agapéval szeretni Magyarországon és a világ minden létező pontján mindenkinek szabad joga (a kereszténynek még ráadásul hivatása is) – ennyiben akár örülhetünk is, hogy a kormányfő kifejezetten erre a típusú szeretetre futtatja ki bejegyzését. Csakhogy ennek az egómentes szeretetnek a gyakorlása ott kezdődik, hogy nem a saját fotómmal, azaz egy monstre ÉN-nel illusztrálom, és ott folytatódik, hogy nem magamnak követelek további jogokat, hanem azt nézem, hogyan segíthetnék a lehető legjobban ott, ahol pont rám van szükség.