Most lehetett ünnepelni, Valter Attila csapatánál nagy a büszkeség
Enric Mas révén hazai győzelemmel ért véget a spanyol kerékpáros-körverseny, a Vuelta a Espana. Valter Attila megőrizte hibátlan mérlegét, továbbra is minden háromhetesét befejezte, amelyen elindulhatott. Bár az összetett helyezése az eddigi legrosszabb, hiba lenne ez alapján ítéletet mondani a szerepléséről: a pöttyös trikót ünneplő Bahrain–Victorious kizárólag segítőként számolt Valter Attilával.
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