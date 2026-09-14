Így változik a gyermekvédelmi törvény
A Tisza-kormány benyújtotta gyermekvédelmi törvényjavaslatát, amelyből kikerülne a homoszexualitás és a transzneműség népszerűsítésére, illetve megjelenítésére vonatkozó tilalom. A módosítás a szexuális erőszakra, kizsákmányolásra és a gyermek fejlődését súlyosan károsító tartalmakra helyezné a hangsúlyt.
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