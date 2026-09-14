Sör, buli és láz: ez az a betegség, ami minden évben letarolja az Oktoberfestet
A müncheni Oktoberfest kezdetével a közegészségügyi szakemberek és az infektológusok figyelme minden évben a tömeges rendezvényeken fellépő fertőzéses hullámokra irányul. A német köznyelvben csak „Wiesn-Grippe” (fesztivál-influenza) néven ismert jelenség mögött nem egy új kórokozó, hanem jól ismert légúti vírusok és a zárt terek sajátos mikrokörnyezetének találkozása áll. A statisztikák szerint a sörfesztivál ideje alatt a bajor fővárosban és környékén rendszeresen megugrik a légúti megbetegedések száma.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!