Hadházy Ákos szerint megint elbábozta a versenyt a Tisza-kormány

A tűzijátékügyet is felemlegette

Hadházy posztjában Zelcsényi Miklós korábbi üzleti szerepvállalását is szóba hozta. A képviselő szerint a Tisza rendezvényigazgatója a korábbi tűzijáték-ügy egyik fontos szervezője volt, ezért különösen kifogásolhatónak tartja, hogy – megfogalmazása szerint – most egy újabb állami megrendeléshez kapcsolódó üzleti sikerről számol be.

A politikus azt írta: szerinte különösen visszás, hogy Zelcsényi dicsekszik azzal, hogy cége jelentős mennyiségű ételt és italt értékesített az állami sporteseményen.

Hadházy egy másik, korábbi ügyet is felidézett: állítása szerint Zelcsényi egy, a Nemzeti Triatlon Szövetséget érintő ügyben is gyanúba került. A képviselő szerint Zelcsényi Orbán Viktor fogorvosával együtt összefüggésbe hozható azzal, hogy pénzeket vehettek ki a szövetségből. Ezeket az állításokat a képviselő büntetőeljárásokkal kapcsolatos gyanúként fogalmazta meg, azok jogerős bírósági megállapítását nem állította.

Az ügyre a kommentszekcióban Magyar Péter miniszterelnök is reagált, azt írta,