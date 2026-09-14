Hadházy Ákos szerint megint elbábozta a versenyt a Tisza-kormány

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Hadházy Ákos szerint a „régi rendszert idézi”, hogy Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt rendezvényigazgatója közösségi oldalán sikerként számolt be arról, hogy cége büfézhetett egy állami szervezésű atlétikai világversenyen. A politikus az ügyet az Átlátszó által feltárt közbeszerzési problémákkal is összekapcsolta.

Gábor Márton
2026. 09. 14. 12:44
Miklós Zelcsényi
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A tűzijátékügyet is felemlegette

Hadházy posztjában Zelcsényi Miklós korábbi üzleti szerepvállalását is szóba hozta. A képviselő szerint a Tisza rendezvényigazgatója a korábbi tűzijáték-ügy egyik fontos szervezője volt, ezért különösen kifogásolhatónak tartja, hogy – megfogalmazása szerint – most egy újabb állami megrendeléshez kapcsolódó üzleti sikerről számol be.

A politikus azt írta: szerinte különösen visszás, hogy Zelcsényi dicsekszik azzal, hogy cége jelentős mennyiségű ételt és italt értékesített az állami sporteseményen.

Hadházy egy másik, korábbi ügyet is felidézett: állítása szerint Zelcsényi egy, a Nemzeti Triatlon Szövetséget érintő ügyben is gyanúba került. A képviselő szerint Zelcsényi Orbán Viktor fogorvosával együtt összefüggésbe hozható azzal, hogy pénzeket vehettek ki a szövetségből. Ezeket az állításokat a képviselő büntetőeljárásokkal kapcsolatos gyanúként fogalmazta meg, azok jogerős bírósági megállapítását nem állította.

Az ügyre a kommentszekcióban Magyar Péter miniszterelnök is reagált, azt írta, 

az illető már rég nem tartozik a politikai közösségünkhöz. Tudomásom szerint az augusztus 20-i rendezvények lebonyolításához nem volt köze a cégeinek. Minden más hangulatkeltés.

Borítókép: Zelcsényi Miklós (bal oldalon) a Tisza Párt rendezvényén (Forrás: Facebook/Miklós Zelcsényi)

tisza párthadházy ákoszelcsényiátlátszó

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